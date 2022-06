Michel Barrette nous raconte son périple sur la Route 66

Après avoir parcouru la légendaire Route 66 une dizaine de fois, il ne fait aucun doute que Michel Barrette, humoriste et collectionneur de voitures anciennes, la connaît bien. Ce printemps, il a redécouvert cette mythique route à moto en compagnie d’un groupe d’amis.

Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer l’ont reçu à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Les conseils de pro

En tant que véritable passionné de tout ce qui est ancien, Michel Barrette peut se vanter d’avoir roulé plus souvent qu’à son retour sur cette route hitorique reliant Chicago et Santa Monica. Il est devenu, en quelque sorte, un habitué de l’endroit. Au cours de l’entrevue, il s’est donc permis de donner quelques conseils à ceux et celles qui aimeraient éventuellement réaliser ce rêve.

À ses yeux, il est primordial de prendre le temps de s’arrêter. En effet, si l’on active le régulateur de vitesse et qu’on a comme simple but de traverser la route, on rate la cible visée. « Quand tu arrives à Selingman, tu dois sortir et aller au Grand Canyon. Quand tu es à la hauteur de Kingman, tu dois faire un détour pour aller à Las Vegas. Et par la suite tu reviens sur la 66. Comme ça, tu as l’avantage d’avoir vu la route, mais aussi l’Amérique profonde », mentionne Michel Barrette. Il a également recommandé de débuter le périple au restaurant Lou Mitchell à Chicago.

La nostalgie du premier voyage

Ce n’est pas un secret pour quiconque, Michel Barrette est un éternel nostalgique. Lorsqu’on l’interroge au sujet de cette route emblématique des États-Unis, il ne peut s’empêcher de raconter sa première expérience.

« La première fois que j’ai fait la 66, j’avais 24 ans et j’étais au volant d’une Volkswagen Coccinelle 1966. J’avais payé la voiture 1000 $ et j’avais 500 $ dans mes poches, soit l’entièreté de mes économies », relate-t-il avec passion. Il raconte que deux garagistes l’ont interpellé de manière on ne peut plus perplexe en regardant cette voiture qui n’était visiblement pas américaine.

Les incontournables de la 66

Pour les passionnés d’automobiles, la Route 66 compte d’innombrables attractions. « Il y a bien sûr le Cadillac Ranch à Amarillo et le musée Pontiac. [...] Il y a aussi le plaisir de voir des voitures abandonnées au soleil depuis des décennies », mentionne Michel Barrette qui a fait de belles découvertes dans les rues avoisinant la Route 66 simplement en discutant ici et là avec les habitants locaux.

Au cours de cette émission, il a aussi été question du dévoilement du Honda HR-V 2023. Ce modèle de nouvelle génération emprunte désormais l'architecture et la motorisation de la Honda Civic, alors que le modèle sortant était plutôt basé sur la défunte Fit.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Subaru WRX 2022 et Lexus UX 2022 récemment mis à l’essai.

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant le chauffage des véhicules électriques, la Polestar 2 ainsi que la Kia EV6 en remplacement d’une Volkswagen Jetta TDI.

