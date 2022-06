MLS: changement de garde chez le NYCFC

L’entraîneur-chef du New York City FC, Ronny Deila, a quitté son poste pour se joindre au Standard de Liège, dans la ligue de Belgique, tandis que son adjoint Nick Cushing le remplacera sur une base intérimaire, a annoncé l’équipe lundi.

Deila oeuvrait dans la mégalopole américaine depuis le 6 janvier 2020 et a mené le NYCFC vers la conquête de la coupe MLS la saison dernière. Au cours de son séjour à la barre du club, celui-ci a conservé une fiche de 46-29-15. Cette année, il a poursuivi ses succès, car il domine l’Association de l’Est de la Major League Soccer avec 26 points.

«Ce ne fut certainement pas une décision facile pour moi et famille. Cependant, je pense que c’est le bon moment pour relever un nouveau défi et retourner en Europe, a déclaré le Norvégien dans un communiqué. Le NYCFC est une organisation incroyable et son leadership est formidable. [...] Merci aux partisans, votre passion pour le club nous a donné de l’énergie sur le terrain et nous n’aurions pas accompli tout cela l’an dernier sans vous.»

«Nous savons que ce ne fut pas un dossier pris à la légère par Ronny, mais nous comprenons qu’il voulait aller en Europe et se rapprocher de la maison. Il a été un vrai leader et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour sa prochaine mission», a ajouté le directeur sportif David Lee.

Par ailleurs, l’adjoint de Deila, Efrain Juarez, suivra son patron en Belgique. Pour sa part, Cushing prend la relève avec un palmarès intéressant. Il a aidé la formation féminine de Manchester City à gagner six trophées, incluant le titre de la Super League en 2016.