Montréal : Un entrepreneur en déneigement à nouveau épinglé par le BIG

Après avoir été placé au Registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal en 2016, un entrepreneur œuvrant dans le déneigement a de nouveau été épinglé par le Bureau de l’inspecteur général (BIG), qui recommande de le maintenir sur la liste noire pour cinq années supplémentaires.

Déjà placé sur la liste noire, ce qui le rendait inadmissible aux contrats octroyés par la Ville de Montréal, Louis-Victor Michon a pu compter sur la complicité Serge Mainville pour continuer d’œuvrer dans le déneigement de la métropole.

«Bien qu’il était pleinement conscient du statut d’inadmissibilité de Louis-Victor Michon, le dirigeant de K.L. Mainville, Serge Mainville, a tout de même fait affaire avec lui et lui a permis de travailler et de détenir un intérêt dans l’exécution de contrats pour le compte de la Ville de Montréal et a au surplus tenté de dissimuler ce fait au cours de l’enquête», est-il noté dans un rapport du BIG dévoilé lundi.

L’inspectrice générale de la Ville, Me Brigitte Bishop, a par ailleurs résilié les deux contrats que Les Entreprises K.L. Mainville inc. détenaient auprès de la Ville.

Elle recommande également que Louis-Victor Michon, Serge Mainville, Les Entreprises K.L. Mainville inc. et Excavation Bromont soient inscrits au Registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour une période de cinq (5) ans.

Tentative de collusion

En 2016, Louis-Victor Michon avait contacté à plusieurs reprises l’un de ses concurrents pour conclure «des ententes de nature collusoire». M. Michon lui aurait notamment proposé un pot-de-vin de 100 000 $ pour qu’il se retire d’un appel d’offres de la Ville, sans succès.

À la suite d’une enquête du BIG, M. Michon a été placé sur la liste noire de la Ville pour une durée de cinq ans, qui se terminait en novembre 2021.

Or, M. Michon a conclu une «entente de prête-nom» avec Daniel Girard pour prendre le contrôle d’Excavation Bromont inc., en échange d’un montant annuel de 20 000 $ pendant cinq ans.

À travers cette entreprise, M. Michon a participé en sous-traitance à des contrats de déneigement remporté par K.L. Mainville.

Dès la saison hivernale 2017-2018, il a ainsi pris part aux activités de déneigement à la Ville, devenant le principal sous-traitant de K.L. Mainville.

Selon un contremaître de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, rencontré par le BIG, «c’est Louis-Victor Michon qui contrôlait officieusement l’exécution des Contrats 2018 et 2021 sur le terrain».

Dans son rapport, l’inspectrice générale note que Serge Mainville et Daniel Girard étaient bien conscients du statut d’inadmissibilité de M. Michon, et qu’ils ont fait affaire avec lui «en toute connaissance de cause».

«L’enquête révèle plusieurs instances au cours desquelles il a été tenté de dissimuler le rôle réellement joué par Louis-Victor Michon», est-il également noté.