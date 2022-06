Montréal veut sortir de sa «dépendance» à la taxe foncière

La Ville de Montréal lancera un chantier cet automne afin de trouver des solutions pour diversifier ses sources de revenus, qui dépendent principalement des taxes foncières.

En octobre, elle tiendra un Forum sur la fiscalité montréalaise, qui sera suivi au printemps 2023 d’un Sommet sur la fiscalité municipale. La Ville espère que ces événements lui permettront d’établir «une feuille de route» pour la guider dans la suite de son Chantier sur la fiscalité.

«Les Villes ont des responsabilités grandissantes, mais des sources de revenus qui elles, sont limitées. La taxe foncière ne suffit plus», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

En plus de ses responsabilités traditionnelles, la Ville assume de plus en plus un rôle dans des enjeux de compétence gouvernementale, tels que l’habitation, la sécurité publique et en itinérance.

«Notre objectif est d’identifier des sources de financement qui sont pérennes, qui sont récurrentes, qui sont adaptées à ces nouveaux défis», a expliqué Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville.

Présentement, 63 % des revenus de la Ville proviennent de la taxe foncière. Mme Ollivier souhaite aller chercher jusqu’à 300 millions $ de plus annuellement afin d’aider l’administration municipale, d’autant que la mise aux normes de ses infrastructures nécessitera d’importants investissements dans les prochaines années.

Pour l’instant, aucune piste n’est encore privilégiée.

«L’exemple qui me vient en tête, c’est celui de la Ville de Percé qui a mis en place une redevance touristique en place. Comment ça pourrait se faire à Montréal? On veut recenser ce qui se fait partout dans le monde», a expliqué Mme Ollivier.

En parallèle de ses chantiers, la Ville mettra en place, d’ici la fin du mois de juin, un comité d’experts pour l’accompagner dans ses démarches.

«Bien que l’administration ait pris 5 ans pour présenter un nouveau chantier sur la fiscalité, Ensemble Montréal répondra présent à ces énièmes consultations. Nous devons trouver collectivement le moyen de mieux financer les infrastructures et les services aux citoyens», a réagi Aref Salem, chef de l’opposition officielle.

Il prévient toutefois que cela ne peut se faire au «détriment» des contribuables, qui doivent déjà faire face à l’augmentation du coût de la vie.