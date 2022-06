Obtenez un rabais de 100$ à l’achat d’un chauffe-eau à technologie ECOPEAK

Saviez-vous qu’il existe un moyen simple et efficace de chauffer l'eau de votre maison ou de votre condo de manière uniforme et optimale tout au long de la journée?

C’est ce que promet le chauffe-eau ECOPEAK®, une conception québécoise qui permet de réduire la demande d'électricité nécessaire pour chauffer l'eau.

Ce chauffe-eau compte trois éléments, au lieu de deux, ainsi qu'un thermostat, ce qui en fait une option plus durable qu’un modèle standard, puisque les éléments chauffants sont moins sollicités.

Comme les trois éléments du chauffe-eau fonctionnent plus régulièrement que ceux d’un chauffe-eau standard, ils maintiennent la température plus uniforme à l'intérieur du réservoir toute la journée. Différents modèles sont offerts chez les détaillants, soit le modèle standard, le Cascade et le Super Cascade, ainsi qu’un modèle développé exclusivement pour HydroSolution.

Cette technologie écoresponsable permet aussi de diminuer la demande collective d'électricité lors des périodes de pointe. Une solution avantageuse pour l’environnement et sans compromis sur votre confort.

Selon un sondage mené par Léger en 2016, près de 90% des détenteurs d’un chauffe-eau ECOPEAK® sont très satisfaits de l'appareil et recommanderaient cet achat à une amie ou un ami.

Ce type de chauffe-eau est-il une bonne option pour vous?

Getty Images/iStockphoto

Pour y voir plus clair, remplissez le questionnaire en ligne d’Hydro-Québec afin de savoir si ce type de chauffe-eau correspond réellement à vos besoins. Il est recommandé d'y répondre avant de vous procurer ce modèle et de consulter le guide d’achat en magasin afin de choisir celui le plus adapté à votre situation.

De plus, faites appel à une professionnelle ou un professionnel pour installer votre chauffe-eau à technologie ECOPEAK®; elle ou il s’assurera que l'installation respecte les lois et les normes en vigueur. Consultez le site de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ou le site de la Corporation des maîtres électriciens du Québec afin de trouver une professionnelle ou un professionnel dans votre secteur.

Profitez d’un rabais de 100$ sur votre achat

Envie de mettre la main sur un modèle à technologie ECOPEAK® ? Obtenez un rabais à la caisse de 100$ chez les détaillants participants : Canac, HydroSolution, Rona et Réno-Dépôt.

Ce rabais vous permet de vous procurer le modèle standard ECOPEAK® au même prix qu’un chauffe-eau classique de 60 gallons, une excellente offre qui est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. Pour accéder à l’offre, il suffit de remplir un coupon en magasin.

Visitez le site Web d’Hydro-Québec dès maintenant afin d’en savoir plus sur la technologie ECOPEAK® et l’offre en vigueur !