Ouf! La ménopause!

J’ai remarqué dans le passé que vous avez à plusieurs reprises abordé le sujet de la ménopause avec vos interlocutrices. Ce qui m’a donné l’occasion de constater que certaines femmes se rendent même aux limites de leur patience avec ce problème. Je ne sais pas si cela pourrait vous intéresser, mais je souhaite vous informer qu’il existe, depuis 2021, « Le Carnet de la femme » pour leur venir en aide. On le trouve à l’adresse : https://lecarnetdelafemme.com/.

Fondé par Isabelle Savard, « Le carnet de la femme » vise à informer et à accompagner les femmes en périménopause et ménopausées, ainsi que celles qui désirent simplement se préparer à cette période de leur vie. « Le carnet de la femme » y parvient grâce à un coaching transformationnel, une boutique en ligne, et plusieurs professionnels du domaine de la santé.

Madame Savard a d’ailleurs réalisé une petite vidéo de présentation que vous pouvez visionner sur le lien suivant : https://drive.google.com/file/14tMfdiu6kSme8uKgyAO7WwB-OPvuXqGz/view?usp=sharing

Kim Auclair, consultante Web

La ménopause ayant des répercussions sur tellement d’aspects de la vie des femmes, que plus on diffusera d’information sur les moyens disponibles pour y faire face, mieux ce sera. On sait aujourd’hui, contrairement à autrefois, que souffrir en silence des bouleversements hormonaux occasionnés par ce grand passage de la vie ne sert personne. Ni la femme ménopausée, ni son entourage.Mais on sait aussi, à cause de la recherche scientifique, qu’uneforme de traitement en particulier n’est pas applicable uniformément à toutes les femmes. On pourrait parler ici à bon escient de la nécessité de faire du « cas par cas ».

Autre document d’importance sur le sujet, le documentaire en trois volets superbement animés par Véronique Cloutier qui s’intitule « Loto-Méno », et qui vise à briser l’omerta encore présente de nos jours sur les effets de la ménopause sur la femme. Sa quête personnelle sur ce sujet « pas très glamour », origine du fait qu’elle a osé dévoiler sans gêne avoir gagné le gros lot des désagréments causés par ce passage important de la vie d’une femme. On y fait la lumière, d’un point de vue humain comme d’un point de vue scientifique, sur l’importance des hormones féminines et sur les conséquences de leur déficit.