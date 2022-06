RFAQ: participer à la croissance économique

La PDG du Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ) est fébrile à la veille de la présentation d’un des événements phares du regroupement, Cap vers la réussite.

Ruth Vachon et son équipe accueilleront plus de 25 grandes entreprises intéressées à rencontrer des PME appartenant à des femmes pour accroître leur approvisionnement local.

L’objectif : créer de nouveaux partenariats entre ces entrepreneures et les donneurs d’ordre pour accroître leur développement d’affaires.

« L’an dernier, des entrepreneures ont pu décrocher des contrats allant jusqu’à 1 M$ », affirme Ruth Vachon.

L’événement, qui en est à sa 9e édition, se déroule sur trois jours, soit du 14 au 16 juin. Présenté en formule virtuelle depuis deux ans, pandémie oblige, il sera cette année en mode hybride avec une journée de conférences en personne.

« Les rencontres en ligne sont là pour rester, affirme Mme Vachon. Par la force des choses, on a découvert une recette gagnante. Le mode virtuel est beaucoup plus efficace pour l’organisation des tables rondes avec les acheteurs. On peut en accueillir plus, ce qui nous a permis de créer l’an dernier plus de 1000 maillages, comparativement à 400 auparavant. »

Cap sur l’achat local

Les grandes corporations participantes œuvrent dans des secteurs diversifiés. Parmi elles, on compte Accenture, Air Transat, Bell, Ville de Laval, Metro, L’Oréal, pour ne nommer que celles-là. Elles ont toutefois une chose en commun : elles veulent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement en favorisant l’achat local.

« Elles veulent aussi contribuer à la croissance de PME pour qui ce n’est pas toujours facile de faire du démarchage de nouveaux contrats. C’est là où l’on intervient, explique Ruth Vachon. On cogne à la porte de ces donneurs d’ouvrage en leur disant qu’on peut leur présenter des entreprises qui ont le potentiel de les aider à diversifier leurs approvisionnements. »

Accélérer la relance

Pour aider les entreprises à accroître leurs revenus, le RFAQ a aussi mis sur pied le programme Accélérer la relance, dont l’objectif est de connecter 500 entreprises appartenant à des femmes à 105 moyennes et grandes corporations d’ici 2024.

Par le biais de la plateforme RFAQ+ dotée d’une intelligence artificielle, les entrepreneures peuvent faire connaître leurs produits et services et ainsi accéder aux appels d’offres publics d’entreprises nationales et internationales.

L’outil, qui a été développé en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), a déjà permis d’établir des engagements d’achats s’élevant à 129 M$ provenant de seulement quatre grandes entreprises.

« Au départ, on avait évalué un impact économique de 13 M$, un montant que l’on a largement dépassé en à peine six mois depuis le lancement du programme », se réjouit Ruth Vachon.

« C’est un signe que ces donneurs d’ouvrage veulent plus qu’on le pensait diversifier leurs fournisseurs. Avec ce programme, on les aide à les identifier. C’est du maillage à l’état pur », ajoute-t-elle.

Le RFAQ aide aussi à briser certaines barrières pour que les entrepreneures aient à l’idée de faire affaire avec de grandes entreprises.

« C’est trop gros pour moi. » « Je ne suis pas prête. » Ce sont des excuses que Ruth Vachon a souvent entendues de la bouche des entrepreneures.

« On les aide à bâtir leur confiance et à réaliser que c’est faisable, explique la PDG. Il arrive même qu’il se crée des alliances entre deux ou trois PME pour répondre aux besoins d’un même nouveau client. Entre elles, elles contribuent à accroître la rentabilité de leur entreprise et à la faire grandir. »