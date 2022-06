Pour corriger une erreur médicale

Dans votre chronique du 22 avril dernier sous la signature « Un père soucieux de ses enfants », vous avez fourni des munitions aux personnes qui sont anti-vaccins en ne dénonçant pas son affirmation à l’effet que dans les années 50, des femmes avaient mis au monde des enfants privés de certains de leurs membres à cause d’un vaccin.

Je pratiquais la médecine à l’époque. Je me souviens que l’affaire avait fait tellement de bruit que je suis surpris de constater que vous ne saviez pas, ou encore l’aviez-vous simplement oublié, que ces enfants avaient été victimes d’un médicament qui s’appelait la Thalidomide, et non pas d’un vaccin.

J’espère que vous prendrez le temps de faire une mise au point très visible, afin que des milliers de fidèles lecteurs ne joignent pas les rangs des anti-vaccins. Je vous lis tous les jours et comme je suis habituellement en accord avec vos réponses conformes au gros bon sens, celle-là m’a surpris.

Rolland Thivierge, médecin retraité

Vous n’êtes pas le seul à m’avoir semoncé pour cette erreur qui m’est passée inaperçue tant j’étais concentrée sur le corps du propos qui visait à mettre en évidence le libre-arbitre de chacun en matière de vaccination, en dépit de la règle générale édictée par le gouvernement dans une visée de bien commun.

La thalidomide est un médicament qui était prescrit par les médecins comme sédatif et anti-nauséeux chez les femmes enceintes dans les années 50-60. Quinze mille enfants de par lemonde sont ensuite nés avec de graves malformations congénitales, conséquentes à la prise de ce médicament.