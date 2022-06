Québec doit contrôler ses pêches, plaide le PQ

La décision d’Ottawa de suspendre la pêche au maquereau et au hareng de printemps est saisie comme prétexte par le Parti québécois (PQ) pour plaider l’indépendance, seule solution, selon lui, pour rapatrier les pleins pouvoirs à Québec.

Le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon a saisi dimanche l’occasion de la présentation du candidat péquiste dans Bonaventure, Alexis Deschênes, pour dénoncer le «cafouillage» du fédéral dans le secteur de la pêche.

«Une fois de plus, nous avons une démonstration évidente de l’insensibilité et de l'incompréhension du fédéral à l’égard du Québec et de ses régions. Il n’est pas normal que le Québec n’ait pas le pouvoir de contrôler ses pêches»., a tonné Paul St-Pierre Plamondon.

La formation souverainiste préconise l’indépendance comme solution qui permettrait au gouvernement du Québec de contrôler ses pêches et ainsi avoir le plein contrôle de son territoire.

«Le fédéral n’a pas à imposer la politique qui s’applique aux pêches du Québec. Nous méritons mieux que le mépris et le manque de considérations que nous réserve l’État canadien», a souligné le chef péquiste.

Ayant été pris au dépourvu par la décision du fédéral annoncée le 30 mars, les pêcheurs n’ont bénéficié d’aucune compensation, démone le candidat péquiste Alexis Deschênes, qui ne trouve «pas logique» que la politique sur les pêches soit dictée et appliquée à partir d’Ottawa.