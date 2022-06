Race Across America: une expérience humaine en premier lieu

Au-delà de l’aspect sportif, Viviane Favery Costa a plongé dans l’aventure de la Race Across America (RAAM) dans le volet par équipe pour l’expérience humaine qu’elle vivra et son histoire de vie qu’elle souhaite partager.

Le départ de la course par équipe de 4800 km sillonnant 12 États sera donné le 18 juin à Oceanside en Californie, et l’arrivée aura lieu à Annapolis au Maryland.

Ancienne coureuse de la Coupe du monde vélo de montagne, la Brésilienne est maintenant établie à Lac-Beauport où elle a épousé l’olympien Raphaël Gagné en octobre 2021.

Contactée par la Montréalaise Lex Albretch qui a participé à quatre mondiaux de vélo de route, Favery Costa n’a pas hésité à se joindre à la formation One Mile qui recueille des fonds pour une cause qui la touche droit au cœur.

« One Mile amasse des fonds pour des Fondations qui aident les vétérans américains de retour de la guerre en offrant entre autres des chiens de service aux militaires souffrant d’anxiété, raconte-t-elle. Pour avoir moi-même souffert de dépression dans le passé, j’avais la sensation que les gens autour de moi n’étaient pas prêts à m’aider. C’était un sujet tabou. Les militaires sont des héros, mais ils ont besoin d’aide comme nous. À 18 ans, j’ai habité un an au Wyoming qui abrite une des plus grandes bases de l’armée de l’air américaine (Francis E. Warren). »

« J’adore l’expérience humaine, révèle la cycliste de 36 ans. Nous sommes une équipe de 30. Les dirigeants recherchaient de la diversité. »

Découverte tardive

Favery Costa a découvert le sport sur le tard à l’âge de 24 ans.

« Dans une famille où personne ne faisait de sport, mon parcours était déjà écrit, raconte-t-elle. Après mes études universitaires en marketing, j’ai rejoint l’entreprise familiale comme le prévoyait le plan de mon père, mais je n’étais pas heureuse dans ce travail et dans une aussi grande ville que Sao Paulo. »

« J’ai commencé par la course à pied, participé à des courses d’aventure avant de découvrir le vélo de montagne, poursuit Favery Costa. J’adorais le défi technique, mais j’étais incapable de monter un trottoir à mes débuts et pas très bonne. Après un premier titre national en 2015 dans l’épreuve du marathon de vélo de montagne, je suis devenue la première Brésilienne à signer un contrat UCI avec une formation allemande. En 2016, j’ai quitté mon travail et vécu ma passion pour le vélo de montagne. Trois ans plus tard en 2019, je rencontrais Raphaël au Championnat panaméricain au Mexique avant de le retrouver un peu plus tard au mondial au mont Sainte-Anne. »

Deux groupes

Dans la catégorie à huit où la distance est la même qu’en solo, Favery Costa et ses coéquipières seront divisées en deux groupes de quatre et enfourcheront leur vélo à raison de 15 minutes par heure pendant deux heures avant de s’accorder un repos pour une période identique dans le bus de l’équipe.

« L’aspect le plus facile sera de tourner les pédales », estime-t-elle.