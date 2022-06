Sénat et armes: un compromis fragile

La multiplication des fusillades en 2022, particulièrement dans les écoles, et de multiples sondages favorables à un resserrement des règles entourant la vente et la possession des armes semblent être venus à bout de l’inaction de nombreux législateurs du Congrès.

Déjà la semaine dernière, une majorité de représentants appuyaient une série de mesures. Alors qu’on avait presque abandonné les espoirs d’un compromis au Sénat, nous apprenions hier que les 50 démocrates et 10 républicains étaient parvenus à une entente.

Le nombre de républicains est important, puisqu’il faut 60 sénateurs pour contourner l’obstruction parlementaire (filibuster). L’entente à peine annoncée, le président Biden annonçait qu’il apposerait sa signature si on lui soumettait le projet.

Biden demandait plus, mais dans une période où les deux formations politiques ne s’entendent que très peu, le vieux routier sait fort bien qu’il doit saisir la balle au bond, un train de mesures incomplètes étant préférable à une nouvelle impasse.

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras

Après des années d’une timidité presque maladive sur les armes, les parlementaires proposent malgré tout des mesures qui ne sont pas sans intérêt et qui viennent corriger des carences évidentes.

Ainsi, on va accroître l’accès à des ressources en santé mentale, assurer une meilleure vérification des antécédents pour les moins de 21 ans (fusils d'assaut), un meilleur encadrement des permis pour les vendeurs d’armes, plus d’investissement pour la sécurité dans les écoles et la mise en place de nouvelles «red flag laws» ( lois qui permettent des citoyens qui pourraient constituer un danger pour les autres).

Par contre, les sénateurs ont laissé tomber la possibilité d’une meilleure vérification des antécédents pour tous les acheteurs potentiels, tout comme on ne bougera pas sur la vente des fusils d’assaut ou sur l’âge à partir duquel on peut s’en procurer un.

Ne pas vendre la peau de l’ours

On ne parle donc pas d’une initiative innovante et agressive, mais chaque pas dans la bonne direction contribuera à épargner des vies. Avant de nous réjouir, je suggère une certaine retenue.

Si j’invite à la prudence, c’est qu’entre le compromis et la rédaction finale d’un projet de loi que Joe Biden validerait, les possibilités de dérapages sont bien réelles.

Les sénateurs s’entendent sur les principes, mais il faut encore écrire les textes. Le diable étant dans les détails, il ne faudra pas s’étonner si les discussions achoppent autour d’une formulation jugée tendancieuse.

Il ne faut pas oublier qu’il n’y a que 10 républicains qui appuient actuellement l’entente. Un seul insatisfait et c’est l’échec.

Peut-on entretenir ne serait-ce qu’un vague espoir? Oui. Les républicains ont noté la grogne populaire et, en réglant ce dossier, on pourra recommencer à parler de l’inflation et des misères de l’administration Biden.

Des mesures timides permettent de montrer qu’on n’est pas insensible au dossier et les démocrates peineront à attaquer leurs adversaires sur ce point pendant la campagne électorale.