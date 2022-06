Proches aidants et aînés: tout ce que vous devez savoir sur la perte d’autonomie

Vieillir comporte son lot de défis, tant pour les aînés que pour leur entourage. Alors que la perte d’autonomie survient, on se retrouve parfois avec beaucoup de questions... et peu de ressources pour obtenir des réponses claires.

Après avoir traité du divorce et de la séparation – un sujet qui a reçu plus de 430 000 visites depuis son lancement en 2020 –, JuridiQC aide maintenant les Québécois.es concernés par la perte d’autonomie, une situation qui nous touchera tous un jour.

Que vous soyez aîné ou proche aidant, à la recherche de réponses à vos questions ou d’un accès rapide à des ressources, JuridiQC, un service en ligne gratuit, est là pour vous!

Toute l’information nécessaire en un seul endroit

Conçu en collaboration avec des citoyens, de nombreux partenaires du milieu juridique et des intervenants de première ligne qui connaissent la réalité des aînés en perte d’autonomie et de leurs proches, JuridiQC propose de l’information juridique et psychosociale claire et facile à comprendre pouvant vous aider dans ce moment difficile de la vie.

Pour vous informer de façon préventive, pour comprendre vos droits afin de prendre des décisions et entamer des démarches juridiques ou administratives ou pour trouver rapidement des ressources pour vous accompagner, JuridiQC est la porte d’entrée lorsqu’il est question de perte d’autonomie.

De la proche aidance à la maltraitance ou la fraude en passant par le consentement aux soins, le choix du milieu de vie ou encore les outils de protection disponibles, les principaux sujets entourant la perte d’autonomie d’un aîné sont abordés.

Des ressources pour vous faciliter la tâche

En vous rendant sur Quebec.ca/juridiqc, vous retrouverez également un accès vers diverses ressources afin de vous préparer à traverser ce passage obligé.

Ce bottin de ressources regroupe des organismes et des professionnels, que ce soit pour obtenir des services juridiques, du soutien psychosocial, de l’aide en matière de soutien à domicile, de maltraitance, de fraude ou pour toutes les questions entourant la santé, les services sociaux et l’hébergement.

Créé par la Société québécoise d’informations juridiques (SOQUIJ) et financé par le ministère de la Justice du Québec, JuridiQC est un service évolutif: de nouvelles pages d’information, des fonctionnalités et d’autres sujets seront ajoutés prochainement selon les besoins exprimés par les citoyens. Consultez-le régulièrement!

Préparez-vous à toute éventualité et traversez les changements que la vie vous impose avec confiance en consultant des ressources spécialement sélectionnées pour vous.

JuridiQC est là pour vous aider dans une situation de perte d’autonomie. Informez-vous à ce sujet à Québec.ca/juridiqc.