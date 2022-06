Un beau rôle «tombé du ciel»

Le Québécois Yanic Truesdale a eu une seule question quand Melissa McCarthy lui a offert un rôle dans la comédie God’s Favorite Idiot, tournée en Australie : « Je pars quand ? »

Décembre 2020. Les Fêtes s’annoncent moroses, la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 ayant forcé le gouvernement à interdire tout rassemblement. Yanic Truesdale est, évidemment, seul à la maison. Puis, son téléphone sonne.

Son amie Melissa McCarthy et son conjoint Ben Falcone lui proposent — par l’entremise d’une vidéo tournée sous le soleil australien — un rôle dans leur nouveau projet, God’s Favorite Idiot.

« J’étais en lockdown à Montréal, il y avait de la neige... Et on me proposait d’aller passer six mois en Australie. Je n’ai pas hésité une seule seconde ! C’est un rôle qui est littéralement tombé du ciel », raconte le comédien, en entretien avec Le Journal le mois dernier.

En effet, car dans God’s Favorite Idiot, c’est en tombant des cieux que son personnage, Chamuel, fait sa toute première apparition à l’écran. Pourquoi ? Parce que la série suit un homme tout ce qu’il y a de plus ordinaire (Ben Falcone) sélectionné par Dieu lui-même pour accomplir une tâche peu banale : contrecarrer les plans de Satan (Leslie Bibb), bien déterminé à déclencher l’apocalypse.

Cet « idiot » pourra compter sur l’aide de deux personnes : sa conjointe, Amily (Melissa McCarthy), et l’ange Chamuel.

Réunis à nouveau

Ce nouveau projet, disponible à compter de mercredi sur Netflix, vient ainsi réunir Yanic Truesdale et Melissa McCarthy 15 années après la fin du phénomène Gilmore Girls. Les deux acteurs s’y sont liés d’amitié, mais seulement le temps de quelques répliques dans Gilmore Girls : A Day in the Life, épilogue venu boucler les dernières intrigues en 2016.

« C’est toujours un plaisir de retrouver Melissa sur un plateau. Même si on se voit et on se parle souvent dans la vie, c’est très différent. On s’est connus en travaillant ensemble ; il y a une aisance et une complicité qui s’installe immédiatement quand on a des scènes ensemble, peu importe les rôles qu’on joue », explique le comédien.

« Dans Gilmore Girls, je faisais un personnage distant, froid, sarcastique et cassant. Cette fois-ci, c’est tout le contraire ; Chamuel est un gars de cœur, super émotif, qui veut le bonheur de tout le monde », poursuit-il.

Avec Toni Braxton

Présentement en tournage dans la métropole pour la troisième saison des Mecs, Yanic Truesdale passera ensuite l’automne dans la région de Toronto sur le plateau des deux prochains films de la saga Fallen Angels Murder Club. Il y retrouvera son personnage de Gene Donovan, aux côtés de la chanteuse Toni Braxton.

Le Québécois avoue avoir été impressionné par sa première rencontre avec celle qui dominait les palmarès dans les années 1990 avec You’re Making Me High et Un-Break My Heart.

« J’adore sa voix, j’ai acheté tous ses albums. Mais c’est une chanteuse ; je ne savais pas du tout à quoi m’attendre d’elle en tant qu’actrice. D’emblée, elle est excessivement chaleureuse et généreuse. On est devenus très proches, très rapidement », avance Yanic Truesdale.

Les huit épisodes de God’s Favorite Idiot seront disponibles sur Netflix à compter de mercredi.