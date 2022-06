PROULX, Benoît



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Benoît Proulx, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, survenu subitement de maladie chez lui le 20 avril 2022, à l'âge de 61 ans.Il laisse dans le deuil sa mère, Liette Legault, ses soeurs Anne-Marie, Geneviève (Richard), Emmanuelle (Jean-Marie) et Annie-France (Adam), de même que ses nièces et neveux, Mélanie, Jacynthe, Jérémie (Marie-Hélène), Hugo et Nicolas (Ella) et sa petite-nièce Maryline. Il laisse également dans le deuil de nombreux parents et amis.Il est allé rejoindre feu son père et son frère, Jérôme et Étienne.La famille recevra les condoléances le samedi 18 juin 2022, à compter de 13h, à la Chapelle du Centre de ressourcement spirituel, 80, rue Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 5G1, suivi des funérailles à 14h.