18 mois de prison pour un fraudeur d'aînés

Un ex-conseiller financier de la Banque Royale a pris la direction de la prison cet après-midi pour une fraude de plus de 235 000$ à l’égard de personnes âgées vulnérables dont une en perte d’autonomie.

Karim Skakni a écopé de 18 mois de prison alors que son avocat réclamait 90 jours de prison à purger les weekends, assortis de 240 heures de travaux communautaires.

Skakni qui exerçait son rôle de conseiller bancaire à Montréal a volé les économies de deux clientes pour combler ses besoins de joueurs compulsifs.

La probation de deux ans dont il a écopé lui interdit d’ailleurs de se rendre dans les maisons de jeux.

Notons que la Banque Royale a remboursé les victimes.

Karim Skakni lui devra rembourser à son tour son ancien employeur sur une période de 10 ans à la hauteur d’environ 12 000$ par année.

«Ça vaut la peine de dénoncer et ça vaut la peine de faire les démarches. Le parcours peut être long, mais à la fin, il y aura des sentences qui seront rendues et les gens répondront de leurs actes», dit l’avocate de la couronne, Me Émilie Robert.