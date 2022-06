Anatomie du chantier-labyrinthe

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Les cônes orange ont de la compétition en tant que symboles montréalais. Les « labyrinthes piétonniers » de clôtures de fer modulables commencent à marquer les imaginaires.

Il y a un mois, je me suis perdu en allant au dépanneur. Ma rue (Sainte-Catherine Est) est éventrée par un chantier.

À un embranchement du labyrinthe piétonnier, j’ai pris le mauvais virage.

En fait, j’ai emprunté ce qui la veille encore était le bon chemin, mais le dédale change de configuration au gré des travaux.

Si déroutants soient-ils, ces labyrinthes piétonniers témoignent d’une nouvelle manière d’organiser les chantiers, selon l’urbaniste Gérard Beaudet à qui j’ai parlé de ce phénomène.

« C’est une nouveauté que ce souci de donner un accès aussi entier que possible à toutes les adresses tout en érigeant une cloison protectrice entre les piétons et les travailleurs », me dit ce professeur à l’Université de Montréal.

Photo Chantal Poirier

« Plus ça va et moins les Villes veulent qu’on creuse ou qu’on bloque les voies piétonnières », me dit un contremaître d’une rue en chantier de Rosemont que je visite avec le professeur Beaudet.

« Chaque adresse est un chantier en soi, et, si tu vois qu’on a dû défaire une partie de trottoir, c’est en raison d’obstacles imprévus », m’explique un ingénieur aussi rencontré sur place qui préfère ne pas se nommer.

Il m’indique d’anciennes conduites de gaz métallique qui ont été découvertes. Ça n’apparaissait pas sur les plans, ça ! Il y a toujours des surprises ! »

Torpille magique

Une quantité de plaques de métal et de planches de bois servent de « pont » par-dessus les trous d’où les « tireurs » de tuyaux de cuivre s’installent.

Avec des marteaux pneumatiques surnommés torpilles, ils perforent le sol latéralement jusque vers les conduits des résidences.

« C’est ça, l’instrument-clé : la torpille qui permet de forer pour brancher les maisons à l’aqueduc sans avoir à toucher au trottoir ou à la clôture ou au balcon... parce qu’on passe en dessous », se réjouit le professeur Beaudet.

Photo Chantal Poirier

Chaque arbre du chantier est encagé pour sa protection.

« Le réseau racinaire des grands arbres est parfois délimité au crayon rouge sur le sol pour indiquer où éviter de creuser. »

Bientôt en banlieue

Plus loin sur la rue, un chariot élévateur dépose une plaque de fer par-dessus une tranchée avec une délicatesse surréaliste.

« Je les observe et ils sont incroyablement habiles avec leurs machines : ils pourraient ramasser une brosse à dents avec une excavatrice ! » dit le professeur Beaudet.

L’expertise développée à Montréal servira bientôt hors de l’île.

« Plusieurs banlieues commencent à se faire vieilles, et certaines devront s’imposer des chantiers gigantesques pour refaire leurs infrastructures. »

Le lecteur qui se délecte de ne pas vivre à Montréal en lisant cette chronique devrait donc peut-être se garder une petite gêne !