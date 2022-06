Artur Beterbiev... le Canadien!

La soirée de samedi va être très spéciale pour Artur Beterbiev. Vrai que de se battre au Madison Square Garden, c’est spécial. Vrai que de boxer à New York, c’est spécial. Vrai que d’affronter Joe Smith chez lui pour une autre unification de titres, c’est aussi spécial.

Mais samedi, on va le présenter comme champion du monde... de Montréal, Québec, Canada.

« Je suis citoyen canadien, ça fait 10 ans que je vis à Montréal et la WBC m’a demandé de souligner que je suis canadien. On ne veut pas parler de la Russie », explique Artur.

Ça ne le gêne pas. Il est maintenant canadien et fier de le clamer. Mais il reste profondément tchétchène et russe, et vit avec les contradictions de la politique internationale.

Il reste aussi extrêmement exigeant et affamé de victoires.

UNE DE PLUS

Vendredi, 4 h. Ça valait la peine de prendre une heure entre Pixcom, rue Saint-Paul Est, et l’Académie de Marc Ramsay, au nord de la rue Jeanne-Mance. Lafortune sourit aux audacieux.

Artur Beterbiev était dans le ring avec Ramsay et je comprenais pourquoi Ramsay souffre d’un tennis elbow et que Sam Décarie se retrouve si souvent chez le chiro. Faire les gants avec ces monstres de la frappe est suicidaire. Disons, audacieux.

Beterbiev n’a jamais ralenti. J’ai réussi à profiter d’un moment de calme pour Ramsay pendant que Beterbiev y allait de rounds de shadow boxing. Artur est venu s’asseoir une petite minute sur le bord du ring et c’est lui qui a dit à Ramsay : « One more ».

« C’est toujours comme ça. Une de plus. Artur est pour le moins spécial. Moi-même, j’ai été obligé de progresser. Il en demande tout le temps plus. Il sait que Joe Smith est un gros client et il se prépare en conséquence. De toute façon, Artur est toujours prêt », d’expliquer Ramsay.

TOUJOURS COMPTANT

Artur est spécial. Par exemple, une ou deux sourates du Coran interdisent le prêt ou l’emprunt. Artur pourrait se payer un château à Westmount. Mais ça lui prendrait quand même une hypothèque. Sa foi le lui interdit. La famille de Beterbiev vit donc dans un bel appartement payé comptant.

« De toute façon, je n’aurais pas le temps de m’occuper d’une maison », dit-il en souriant.

Mais pas de dette, ça va dans les deux sens. Quand certains chèques se perdaient dans la malle, comme après sa victoire au Casino du Lac-Leamy, et qu’il a dû attendre des mois pour être payé, dès le lundi suivant le combat, Beterbiev s’assoyait avec Ramsay.

« Je lui ai dit que j’attendrais qu’il soit payé pour couvrir les frais de mes services. Il a dit non. Je te dois de l’argent, le voici », raconte Ramsay.

Ne vous inquiétez pas. C’est Me Anthony Rudman qui est maintenant l’avocat de Beterbiev. C’est lui qui a négocié au début de l’année son nouveau contrat de trois ans avec Top Rank. Artur ne sera jamais dans la misère.

OSCAR, MBILLI, BAZINYAN...

Le gym de Marc Ramsay, c’est le paradis d’un journaliste couvrant la boxe. Vendredi, si le jeune animateur Maxime Van Houtte n’avait pas été coincé dans un studio de radio, il aurait vécu le trip total. Dans le même gymnase, en même temps, j’étais avec Artur Beterbiev, Oscar Rivas, qui se prépare pour la défense de son titre à Cali, en Colombie, Christian Mbilli, qui sera analyste au 91,9 le 23 juin, et Erik Bazinyan qui fera les frais de la finale ce soir-là.

Deux champions du monde et deux tops 5 mondiaux.

C’est presque irréel pour un vétéran qui a appris à aimer la boxe avec Robert Cléroux et en lisant les exploits de Laurent Dauthuille et d’Armand Savoie sous la plume fleurie de Louis Chantigny.

Je suis passé de Gaétan Hart, Jean-Claude Leclair et Stéphane Ouellet à Beterbiev, Rivas, Bazinyan, Mbilli, Arslanbek Makhmudov et compagnie. Et une étape avec Lucian Bute, Adrian Diaconu, Jean Pascal, Adonis Stevenson... et Éric Lucas. La boxe, c’est le Québec nouveau. Un Tchétchène, un Colombien, un Arménien, un Français né au Cameroun, un Russe, deux Roumains, deux Haïtiens et... un Pure laine. Et le promoteur Camille Estephan est d’origine libanaise. Loin de Régis Lévesque, mon Réjean...

Reste à Beterbiev et Makhmudov à apprendre à se débrouiller un peu en français et on aura un portrait de cette nouvelle société qui parfois fait peur, mais qui fait des enfants québécois.

Un vendredi après-midi mémorable.

Bravo Shawinigan !

Shawinigan est, après Chicoutimi, ma ville préférée au Québec. Rimouski, Havre-Saint-Pierre et Falardeau suivent.

Shawinigan a été fondée pour devenir une ville de 200 000 habitants. La nationalisation de l’électricité en 1960 a changé les plans des compagnies américaines. Mais les urbanistes avaient déjà dessiné une ville calquée sur New York. D’où les avenues et les rues, la 5e, la 7e, Broadway. Être au coin de la 8e et de Broadway, c’est être encore pas mal loin de Madison Square Garden.

La coupe

Mais Shawinigan a gagné la coupe du Président alors que New York ne gagnera pas la coupe Stanley.

Je connais Roger Lavergne, le président, Claude Vallée, Camille Estephan et quelques autres des dirigeants des Cataractes. Le poulet de Lavergne était le meilleur de la Mauricie, les smoked meats de Vallée sont les meilleurs au moins au Québec et Camille Estephan, nouvel investisseur dans les Cataractes avec sa fille Emmanuelle, a gagné une coupe à sa première année.

Geoff Molson devrait l’appeler pour lui demander le truc.

Bravo aux Cataractes ! Continuez de veiller sur l’éducation et l’instruction des jeunes qu’on vous confie et tout le monde s’en portera mieux.