JUNEAU, Ernest



Le 7 juin 2022, au Centre Hospitalier de Lanaudière (Joliette), est décédé à l'âge de 88 ans, Monsieur Ernest Juneau, époux de Mme Rollande Monette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : André, René (feu Johanne Boisvert), Jocelyn, Yolaine (Nicolas Leclerq), Francisque (Nathalie Fourcaudot), Sandra (Sylvain McDonald), Jean Michaud (Carole Mathieu) et Nathalie Provost, ses petits-enfants : Cynthia Juneau (Samuel Isenberg), Janik Juneau (Jonathan Thiffault), Kéziel Juneau (Sabrina Marcoux Lacharité), Yanir Juneau, Isade Juneau (Stéphanie Lamothe), Xavier Juneau, Virginie Juneau (Charles-Antoine Beaulieu), Keven Alix, Steven Alix ainsi que ses arrière-petits-enfants : Eleanor, Antoine, Édouard et Béatrice, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que ses nombreux amis.La famille vous accueillera ce jeudi le 16 juin à partir de 12h00 à l'église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie au 445 rue Notre-Dame à Repentigny où les funérailles seront célébrées à 14h00.Une rencontre sera organisée ultérieurement pour réunir parents et amis afin de célébrer sa vie et partager nos nombreux souvenirs.