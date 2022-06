Cent millions de Canadiens: le rêve de Trudeau?

Est-ce le rêve de Justin Trudeau pour l’an 2100 ? Notons que le premier ministre du Canada, un « jeune » qui ne semble pas se rendre compte qu’il a vieilli comme tout le monde, a peut-être oublié qu’il sera mort lorsque ce souhait aura été réalisé. Mais pour nous, le problème sera le fait que le Québec comptera alors pour 10 % de la population.

Justin Trudeau est certainement sensible au groupe de pression torontois Century Initiative, qui part en campagne pour faire tripler la population du Canada d’ici la fin du siècle.

Le Devoir a publié hier un texte de Rodrigue Tremblay, économiste, ministre péquiste de 1976 à 1979 et professeur émérite de l’Université de Montréal. Il s’inquiète des conséquences de la pression de ce lobby, qui revendique une politique démographique massive pour le Canada.

Century Initiative promeut l’idée que le Canada devrait doubler sa démographie afin de parvenir à une croissance stratosphérique du produit intérieur brut. Pas étonnant que bien des gens d’affaires soient éblouis par de telles perspectives et peu loquaces sur les conséquences d’une telle politique, qui chambarderait complètement la société canadienne.

Inquiétudes

C’est bien connu, toutes les politiques économiques qui ne prennent pas en compte les politiques publiques indispensables à la qualité de vie de la population et à son bien-être doivent nous inquiéter.

Une politique d’immigration massive au Canada fragiliserait inévitablement le Québec francophone. Ne croyons pas que Justin Trudeau ignore cette réalité. Ne croyons pas non plus que son refus cinglant et répété de ne pas transférer au Québec des pouvoirs encore réservés au gouvernement fédéral sur les seuils d’immigration est une façon de nier le droit légitime au Québec de décider de son propre avenir en français.

N’oublions pas enfin que le gouvernement fédéral sous Trudeau père a combattu la loi 101. Le désir de la CAQ d’abaisser quelque peu le nombre d’immigrants par an devient-il un crime de lèse-majesté aux yeux de Justin Trudeau ?

Minorité francophone ?

Le lobby qui s’active à Toronto pour doubler à cent millions le nombre de citoyens au Canada avant la fin du siècle n’ignore pas que le Québec, une des quatre provinces fondatrices du Canada en 1867, verrait son poids démographique passer sous la barre des 10 % de la population. Et le Québec se retrouverait de plus en minorité francophone sur son propre territoire, qui est celui où nos ancêtres français ont débarqué suivant le premier voyage de Jacques Cartier en 1534.

Le lobby Century Initiative sera de plus en plus visible sur la scène politique canadienne. Car les cent millions de Canadiens potentiels enivrent le monde des affaires, une partie des médias et de nombreux universitaires à visées mondialistes.

Comme si le nombre d’habitants se confondait avec la prospérité, alors que tant de pays à la démographie galopante sont pauvres à cause de la surpopulation. Le professeur Rodrigue Tremblay précise qu’une croissance démographique trop rapide entraînerait une baisse de niveau de vie. Il cite les Nations unies, qui classaient en 2019 en tête de liste pour le niveau de vie et la qualité de vie trois pays de moins de dix millions d’habitants.

Cela sonne-t-il une cloche à nos oreilles ?