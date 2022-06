«Cerebrum»: une deuxième saison encore plus percutante

De retour de Tokyo dans le froid cassant d’un hiver aride, le Dr Henri Lacombe revient à Montréal sous les traits de François Papineau – en relève à Claude Legault – décidé à reconstruire sa vie.

À peine remis du décalage horaire, voilà que l’équipe de l'enquêtrice Simone Vallier (Christine Beaulieu) arrête quelqu’un dans l’entourage du psychiatre en lien avec une histoire de meurtre et de disparition de jeunes femmes.

En plus de tout cela, le Dr Lacombe sera la cible d’un harceleur qui semble avoir une dent contre lui. Il aura de plus à faire valoir la responsabilité de Sophie Bérubé-Lacroix (Jacynthe René) dans la mort de sa femme, Anne (Évelyne de la Chenelière), tuée alors qu’elle s’apprêtait à le quitter pour fuir avec le ministre Richard Lacroix (Gabriel Sabourin), le mari de sa présumée assaillante et meilleure amie.

Les intrigues des personnages satellitaires sont tout aussi intrigantes. Le nouveau patient Nicolas (Frédéric Millaire Zouvi), un modérateur de contenu, souffre d’attaques de panique et de rage spontanée depuis le visionnement d’une vidéo troublante. Tandis que l’ancien patient Jules Côté (Alexis Martin), qui lutte pour retrouver la sobriété, est lui aussi pris à partie par un correspondant anonyme qui le persécute à coup de lettres, textos et appels de plus en plus menaçants.

Une joute mentale

«Jusqu’où quelqu’un peut aller pour influencer quelqu’un mentalement», a résumé Richard Blaimert, l’auteur de la série, pour décrire l’idée de départ de cette deuxième saison de «Cerebrum». Lui-même victime d’un canular téléphonique qui s’est étiré sur quelques semaines alors qu’il était dans la jeune vingtaine, l’auteur voulait que les personnages se livrent à une joute mentale, sans y ménager le spectateur.

«Je voulais que les cas [pour cette deuxième saison] soient encore plus puissants et qu’ils durent sur un peu moins longtemps», a ajouté l’auteur lors du visionnement de presse auquel l’Agence QMI a participé.

La série, un savant amalgame de drame familial et de série policière et médicale, réussit à piquer la curiosité et à susciter l’intérêt.

Rappelons que la première saison de «Cerebrum» s’est classée parmi les 10 séries ayant généré le plus d’abonnements et le plus de branchements au Canada, toutes années confondues.

Les premiers épisodes de la deuxième saison de «Cerebrum» seront disponibles dès jeudi sur la plateforme TOU.TV EXTRA, tandis que les derniers le seront à partir du 30 juin.