Charte de la langue française : Simon Jolin-Barrette invité à prendre la parole devant l’Académie française

Le ministre Simon Jolin-Barrette a été invité à s’adresser à l’Académie française pour expliquer les mesures de protection du français au Québec, dans la foulée de l’adoption de sa réforme de la loi 101.

Le ministre Jolin-Barrette présentera son discours à Paris le jeudi 23 juin, à 16 h, devant un parterre d’académiciens et de 150 invités curieux d’apprendre de quoi est faite la nouvelle mouture de la Charte de la langue française revue par le gouvernement Legault plus tôt cette année.

La prestigieuse institution fait très peu d’invitations de ce genre. Ce sont habituellement les académiciens, aussi appelés les «Immortels», qui prennent la parole devant l’Académie.

En fait, on ne compte dans l’histoire que 20 orateurs étrangers à avoir reçu une telle invitation, et c’est la première fois qu’un élu qui n’est à la tête ni d’un gouvernement ni d’un État reçoit cet honneur. Cela est proprement exceptionnel, l’Académie française ayant été fondée il y a près de 400 ans, en 1634.

Dans sa communication, Simon Jolin-Barrette présentera la démarche politique du Québec pour assurer la pérennité de la langue française en Amérique du Nord.

Le ministre de la Langue française reconnaît le caractère historique de l’invitation qu’il a reçue, et il entend profiter de l’occasion pour renforcer les liens du Québec avec la mère patrie.

«Il s’agit d’une invitation historique qui souligne l’apport de la nation québécoise dans l’avenir de la langue française, a déclaré Simon Jolin-Barrette. Il s’agit d’une occasion unique de renforcer nos liens et d’unir nos forces autour d’un objectif commun : la protection et la valorisation du français, cette langue que nous avons en partage et que nous chérissons de part et d’autre de l’Atlantique.»