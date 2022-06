Complexe résidentiel et commercial à Montréal: les travaux ont commencé

Le projet de transformation du secteur situé à l'intersection du Vieux-Montréal et de Griffintown à Montréal en un complexe résidentiel et commercial s'est officiellement mis en branle mardi.

Le coup d'envoi officiel des travaux a été donné, mardi, sur le site du projet à l'occasion d'une cérémonie de première pelletée de terre.

Le projet «Haleco», de 31 442 m2, accueillera un volet résidentiel locatif de 327 unités et 40 logements communautaires, ainsi qu’un espace de bureaux sur deux étages de près de 4000 m2.

Photo courtoisie, ivanhoecambridge

Un espace commercial, d’une superficie de 1432 m2 au rez-de-chaussée du bâtiment et de 994 m2 au niveau mezzanine accueillera un marché public ouvert, tandis que le sous-sol sera occupé par un espace d'agriculture urbaine d'environ 500 m2.

«Le garage municipal satellite appartenant à la Ville de Montréal qui se trouvait sur le site, sur la rue de la Commune Ouest, sera relocalisé sur la rue Nazareth et occupera le rez-de-chaussée de l'immeuble», a précisé Ivanhoé Cambridge qui pilote le projet, par voie de communiqué.

«Ivanhoé Cambridge est fière de réaliser ce projet de revalorisation urbaine au cœur de notre métropole venant non seulement répondre à notre volonté d'investir au Québec, mais également, alignant notre engagement d'atteindre la neutralité carbone de notre portefeuille d'ici 2040», a déclaré Élise Proulx, cheffe, Développement économique Québec chez Ivanhoé Cambridge.

Photo courtoisie, ivanhoecambridge

Les travaux s'étaleront sur une durée d'environ deux ans avec une livraison des premiers espaces locatifs prévue pour l'été 2024. Le gouvernement du Canada a contribué au projet par le biais d'un prêt à faible coût de 135 millions $.

Rappelons que «Haleco» a remporté le concours international «Reiventing Cities» de l'organisation C40, réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal. Cette initiative collaborative, entre des villes situées à travers le monde et C40, vise à «encourager le développement de modèles d'habitations et de communautés à faible empreinte carbone qui proposent des solutions innovantes» aux défis posés par les changements climatiques et l'urbanisation.

Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, «ce complexe immobilier écoresponsable correspond en tout point à notre vision d'un quartier exemplaire», avec des espaces verts, des logements sociaux et abordables, et des entreprises.

«En tant que membre du réseau C40, nous avons à cœur la mobilisation de tout le milieu économique et politique pour concrétiser des projets écologiques et inclusifs comme Haleco», a-t-elle déclaré par communiqué.