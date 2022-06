Des directions bloquent la distribution de tests rapides dans les écoles

Les moyens de pression des directions d’école, qui réclament de meilleures conditions de travail, montent d’un cran: les tests rapides ne sont plus distribués aux élèves et les absences en lien avec la COVID ne sont plus comptabilisées, ce qui crée des remous dans le réseau scolaire.

Depuis la mi-mai, des moyens de pression sont exercés par les directions d’école qui sont en négociation avec Québec. Elles refusent notamment de participer à de la reddition de comptes, à des enquêtes ou à des sondages provenant de leur centre de services scolaire ou du ministère de l’Éducation. Les courriels reçus en soirée ou la fin de semaine restent sans réponse, sauf en cas d’urgence.

Nicolas Prévost, Président de la FQDE

Or depuis deux semaines, pour accentuer la pression sur le gouvernement Legault, les directions d’école sont passées à la «phase deux» de leurs moyens de pression, qui touchent désormais des mesures liées à la COVID-19, comme la distribution de tests rapides et le relevé des absences.

«Ça touche tout ce qui appartient à la Santé publique», confirme Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE).

«Pour les tests rapides, ils sont accessibles facilement en pharmacie donc on s’est dit que ce n’était plus le rôle des directions d’école d’en faire la distribution», explique-t-il.

Les absences en lien avec le virus ne sont plus comptabilisées, puisqu’il s’agit d’une mesure qui n’était même pas exigée au départ par la Santé publique, ajoute le président de la FQDE.

Ces moyens touchent l’ensemble du réseau scolaire, puisque les trois associations de directions d’école font «front commun» à la fois dans leur négociation avec Québec et dans leurs moyens de pression, indique M. Prévost.

Des remous

Or ces mesures créent des remous dans le réseau scolaire. Des membres du personnel considèrent les mesures liées à la COVID-19 comme «intouchables», puisqu’elles sont reliées à la santé, et ils s’insurgent qu’elles servent de moyens de pression dans les négociations en cours.

Certains craignent par ailleurs que d’autres actions de nature administrative ne nuisent à l’organisation de la rentrée scolaire, qui est en cours.

Le président de la FQDE assure qu’il n’en est rien. Le seul moyen de pression envisagé qui pourrait avoir un impact sur la rentrée est le refus de conclure des ententes avec les universités pour l’accueil de stagiaires l’an prochain si les négociations n’aboutissent pas d’ici la fin juin, dit-il.

Nicolas Prévost se montre toutefois optimiste à ce chapitre. «Les discussions avancent», affirme-t-il.

De son côté, la Fédération des comités de parents a refusé de commenter la situation, puisque les services aux élèves ne sont pas directement touchés, mais elle espère tout de même un dénouement rapide de la situation.

Le cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’a pas non plus voulu réagir parce que les négociations sont en cours.

Après avoir accordé des hausses salariales qualifiées d’«historiques» aux enseignants, les directions d’école réclament aussi des augmentations, en plus de primes COVID semblables à celles qui sont versées dans le réseau de la santé.