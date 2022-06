Des employés de bureau viennent à la rescousse durant le week-end de la Formule 1

La pénurie de main-d’œuvre a motivé des employés de bureau d’un groupe d’hôtellerie et de restauration à aller prêter main-forte à leurs collègues sur le terrain pour le très achalandé week-end du Grand Prix.

« On veut les aider et leur montrer que même si on a des postes différents et que nous on est au siège social, on les soutient et on est une équipe », explique Stéphane Letellier, conseiller en acquisition de talents chez Gray Collection, qui compte le Jacopo et l’Auberge du Vieux-Port parmi ses hôtels et restaurants.

Cette initiative, elle émerge des employés du groupe, et non de la direction. Étant donné l’afflux de touristes attendus pour le week-end du Grand Prix, des employés des ventes et des ressources humaines se sont demandé comment aider leurs pairs sur le terrain.

Rapidement, ils ont jugé que le meilleur moyen de le faire était d’aller les rejoindre dans le feu de l’action.

Plongeur, serveur, hôtesse, aide à l’entretien ménager : les employés de bureau viendront occuper divers postes selon leurs expériences et leurs envies.

Certains, comme Stéphane Letellier, ancien directeur de restaurant, possèdent déjà une expérience qui pourra être mise à profit.

« Je pense que l’accueil des collègues va être très bon et ça va nous permettre de travailler un petit peu sur l’esprit d’équipe, notre culture », explique-t-il.

D’autres qui n’ont jamais travaillé dans une cuisine ni dans une salle de restaurant seront formés pour répondre aux normes de santé et de sécurité.

Des postes à pourvoir

« On va prendre tous les volontaires possibles, on est conscients que sinon, on ne les aurait pas ces personnes [sur le terrain] », lance Stéphane Letellier.

« Les directions de nos établissements vont nous attitrer des postes pour qu’on soit utiles pour ce week-end-là », détaille la directrice des ressources humaines, Claudia Drozdoski.

Jusqu’à maintenant, sept employés ont répondu présents. Entre 70 et 100 postes sont actuellement vacants dans les établissements de Gray Collection.