Elle partage son coeur qui ressemble à de la pâte à biscuit sur TikTok

Une Néo-Zélandaise née avec la moitié d'un coeur est devenue populaire sur les réseaux sociaux après avoir partagé son histoire et son coeur.

«Quand je serai prête à me départir de mon cœur, j’aimerais l’enterrer dans un endroit qui m’est important, mais pour le moment, je le mets sur TikTok», a révélé Jessica Manning à Jam Press.

Depuis l’âge de 3 ans, Jessica Manning, 28 ans, a dû subir 200 opérations en raison de plusieurs problèmes au cœur.

Trous dans son corps, artères tordues, fuites dans ses valves : les médecins ont estimé que Jessica n’avait que quelques années à vivre.

«Ma plus grosse chirurgie a été mon Fontan, qui connecte mon coeur à mon artère pulmonaire avec un tube, c’était pratiquement une reconstruction de mon cœur», a-t-elle dit en entrevue.

«L’opération m’a permis de mener une belle vie jusqu’à la fin de mon adolescence. Avec le temps, j’ai eu des problèmes avec mon foie.»

À ses 19 ans, elle doit rester à l’hôpital pour quelque temps. Elle a pu tout de même se reposer chez elle durant un mois, avant de souffrir d’insuffisance cardiaque.

«J’ai passé trois mois à l’hôpital en me battant pour ma vie. Mon cœur fonctionnait seulement à 5%», a-t-elle révélé.

Puis, à 25 ans, Jessica subit des greffes au cœur et au foie. Mais quatre semaines après, elle fait une crise cardiaque.

Voyant que la réanimation cardiopulmonaire ne fonctionne pas, les médecins la placent dans un coma pendant trois jours.

Heureusement, Jessica a pu recevoir des soins de santé gratuits en Nouvelle-Zélande. Ses greffes lui auraient coûté un peu plus de 2,4 millions $.

Même si elle n’a pas eu d’autres complications depuis ses greffes, elle devra quand même prendre des médicaments pour le restant de sa vie.

Elle a décidé de faire un don de son cœur et de son foie à une université en Nouvelle-Zélande pour la recherche.

«Les gens de l’Université m’ont appelé en me disant qu'ils avaient encore mon cœur et qu’ils avaient seulement besoin d’une partie de celui-ci. Ils m’ont demandé si je voulais le restant du cœur et j’ai dit oui», a-t-elle dit.

Depuis qu’elle a son cœur, qui a une texture de pâte à biscuit, en sa possession, elle a partagé ce qu’elle a vécu sur la plateforme de TikTok.

«Il ressemble à ça parce qu’il a tellement été endommagé», a expliqué Jessica.