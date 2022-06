Fonctionnaire canadienne à une fête russe: Joly nie avoir été au courant

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, nie avoir été au courant qu’une des plus hautes fonctionnaires du ministère assisterait à une fête organisée par l’ambassade de Russie vendredi dernier à Ottawa.

«Non, je ne savais pas. Je ne savais pas et c’est pourquoi je suis fâchée [...]», a déclaré la ministre mardi. Elle a ajouté que l’incident «n’aurait pas dû se produire» et promis que cela «n’arriverait plus».

La présence de la cheffe adjointe du protocole à Affaires mondiales Canada, Yasemin Heinbecker, à une réception annuelle pour la fête nationale de la Russie a créé des remous dans la capitale et avait été dénoncée par le Congrès canado-ukrainien et les partis d’opposition.

Après avoir révélé le faux pas dans son édition de lundi, The Globe and Mail en a rajouté une couche mardi en rapportant que le ministère était au courant que Mme Heinbecker ferait partie de la fête.

Une des deux sources citées par le quotidien a affirmé que le bureau du premier ministre a intimé Affaires mondiales Canada et la ministre Joly à faire valoir des excuses pour cette erreur. Des excuses ont été publiées peu après la parution du premier texte dimanche.

Depuis maintenant près de quatre mois, le Canada et les alliés de l’OTAN tentent d’isoler la Russie sur les plans diplomatique et économique, d’où le malaise d’envoyer une représentante officielle à la célébration de la fête nationale de la Russie.

L’ambassade de Russie à Ottawa est située sur la rue Charlotte, qui a récemment été dotée de plaques de nom de rue «Free-Libre Ukraine» par la Ville d’Ottawa.

«Nous sommes reconnaissants que Mme Heinbecker ait honoré notre réception. Nous pensons que la diplomatie est un instrument de tous les temps et que le protocole diplomatique est un élément important au maintien des communications bilatérales», avait déclaré dans un communiqué le chef de mission adjoint de l’ambassade russe, Vladimir Proskuryakov.