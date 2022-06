Francos: un début de soirée doux et pétillant

Avec sa voix chaude et chaleureuse, Luce Dufault a réchauffé les milliers de festivaliers attroupés devant la scène Loto-Québec, mardi soir, à mesure que les degrés diminuaient.

La chanteuse a présenté dans le cadre des Francos les chansons de son plus récent album Dire combien je t’aime, auquel Daniel Bélanger, Catherine Major, David Goudreault, Richard Séguin, ainsi qu’Andrea Lindsay et Luc De Larochellière ont collaboré pour l’écriture des textes.

Entrée sur scène sur L’amour et le carbone, la chanteuse – qui n’avait pas pris part au festival depuis «une éternité», a-t-elle dit –, était de retour dans le Quartier des Spectacles, vraisemblablement heureuse d’y donner un concert sur une scène extérieure «en plus».

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Révélée au grand public dans La légende de Jimmy (1992) puis dans la nouvelle mouture de Starmania (1993) – deux opéras-rock signées Michel Berger et Luc Plamondon –, Luce Dufault en a aussi profité pour revisiter certains de ses plus grands classiques tels Des milliards de choses, l’indémodable Les soirs de Scotch – joué en version épurée et beaucoup plus jazz, – et Ce qui reste de nous, sa première ritournelle, signée Marc chabot et Richard Séguin.

Ce voyage de 25 ans en arrière a conquis les festivaliers, jeunes et moins jeunes, qui chantaient, parfois très fort, tapis dans l’herbe du Parterre du Quartier des Spectacles, à l’angle des rues Clark et de Montigny.

La chanteuse a été particulièrement touchante sur les pièces Mon dieu d’Édith Piaf et Le monde est stone, joué qu’avec le quatuor à cordes qui l’accompagnait sur scène – et pour laquelle elle a été longuement applaudie ensuite.

Luce Dufault reprendra dans les prochains jours sa série de spectacles, amorcée plus tôt cette année, qui se poursuivra jusqu’en janvier 2023.

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Un début de soirée «Tranquille» avec Alex Burger

Par ailleurs, Alex Burger, qu’on a pu voir à la dernière édition de La voix, précédent le retour de Star académie, a présenté une heure de son matériel en début de soirée, mardi, au pied de l’Esplanade Tranquille.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Le récipiendaire du Félix de l’album country de l’année au dernier Gala de l’ADISQ a principalement joué les chansons issues de son premier album Sweet Montérégie, paru en janvier 2021.

Il a aussi chanté quelques nouveautés, dont Lanaudière qui n’a pas encore été mise sur disque et certaines autres qu’ils n’avaient même jamais jouées devant public.

Entré sur la scène à 19 h à grands coups de gong, il a rapidement su charmer les centaines de personnes qui s’étaient massées au Silo Brasseur du Quartier des Spectacles pour le voir. Avec son country-rock, parfois pop, et son phrasé bien à lui, il a brillamment su mettre de la table pour le reste de la soirée.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Les gens réunis au pied de l’Esplanade Tranquille ont également eu la chance de voir Mara Tremblay, le temps de deux chansons.

Finaliste des Francouvertes en 2019, le musicien roule sa bosse depuis un bon moment déjà. Membre de la formation Caltâr-Bateau, avant que le groupe ne prenne une pause professionnelle, Alex Burger est aussi membre de Bon Enfant et assure occasionnellement la guitare-basse pour Mon doux Seigneur.

Alex Burger se promènera un peu partout au Québec pour le reste de l’été et sera de retour à Montréal le 14 juillet au Jeudi Découverte du parc Goncourt.