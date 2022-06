Golf : la table est mise pour la Coupe Canada

Les meilleurs golfeurs au pays se donneront rendez-vous à Victoriaville du 11 au 14 août, dans le cadre de la Coupe Canada Sani Marc-Fenergic, qui proposera des bourses totalisant 125 000 $, incluant une somme de 25 000 $ remise au gagnant.

Les organisateurs n’ont pas caché leur enthousiasme, mardi, en conférence de presse. Parmi les 156 golfeurs qui obtiendront leur billet pour l’événement en étant à sa neuvième présentation, plusieurs gros noms ont déjà confirmé leur présence. Le champion en titre Blair Bursey sera présent pour tenter de répéter l’exploit. Il sera talonné par d’anciens champions comme Éric Banks, Brendan Leonard et l’Ontarien Lee Curry.

«On a des associations avec les autres provinces du pays, indique le directeur général du Club de golf de Victoriaville, Alain Danault. Cela nous permet d’amener un très bon contingent de joueurs. [...] Sur le plan financier, la bourse est extrêmement alléchante. Elle est parmi les meilleures au Canada pour les tournois professionnels.»

La levée des mesures sanitaires réjouit le président du comité organisateur, Jerry Séguin, puisque le calibre sera plus relevé que l’an dernier.

«Cela nous permet d’attirer quelques Américains, précise-t-il. Il y a des joueurs de l’Ouest canadien qui vont pouvoir venir plus facilement. Le calibre va vraiment être meilleur. L’Ouest a un noyau très fort. Ça va être une belle compétition.»

Le Québec ne sera pas en reste. Keven Fortin Simard, Max Gilbert, Brandon Lacasse, Marc-Étienne Bussières et Dave Lévesque ont confirmé leur présence. Des amateurs auront aussi la chance de se signaler. C’est le cas de Francis Rouiller, Maxime Chabot et Thomas Vallières.

«On a le vent dans les voiles»

La popularité du golf se fait sentir au Québec, selon Alain Danault. Ce dernier est convaincu que tous les ingrédients sont en place pour assurer le succès de l’événement.

«On a le vent dans les voiles, laisse-t-il entendre. Le golf connaît une croissance extraordinaire. C’était la folie dans les clubs de golf l’an dernier et ça risque d’être la même chose cette année.»

Les amateurs pourront assister gratuitement à la Coupe Canada. Ils devront tout de même se procurer un billet en ligne pour accéder au site.

Le dernier laissez-passer pour l’Omnium du Québec

Par ailleurs, l’Omnium Machinex a également tenu une conférence de presse, en marge de celle de la Coupe du Canada. La compétition qui se tiendra à Princeville du 22 au 24 juillet offrira 20 000 $ en bourses.

Le directeur des compétitions à Golf Québec, Éric Couture, a profité de l’occasion pour annoncer que le dernier laissez-passer pour l’Omnium du Québec sera remis au gagnant de l’Omnium Machinex.

Victoriaville, la Mecque du golf

Pour skier, il y a Whistler et pour jouer au golf, il y a Victoriaville. C’est ce que croit le président du comité organisateur de la Coupe Canada Sani Marc-Fenergic, Jerry Séguin.

«En présentant un événement comme ça à Victoriaville [du 11 au 14 août], tout le monde veut aller jouer sur ce terrain-là, considère Jerry Séguin. L’événement jouit d’une belle visibilité. Un skieur veut aller skier à Whistler, parce que c’est Whistler et que l’endroit a une belle réputation. C’est un peu la même chose pour le golf à Victoriaville : les gens veulent jouer sur le terrain de la Coupe Canada.»

«Victoriaville a déjà été reconnu comme la capitale du golf, il y a plusieurs années, mais on avait perdu ces lettres de noblesse, ajoute-t-il. Cet événement-là nous redonne cette place de choix que nous avions à l’époque. [...] Nous avions toujours eu cette volonté de faire notre place dans le monde du golf au Québec. La Ville nous aide beaucoup. On offre 125 000 $ en bourses, le terrain est toujours impeccable. C’est une petite ville et c’est chaleureux. Cela fait en sorte que ce sont les conditions idéales pour présenter l’événement.»

«Le mot se passe»

De son côté, le directeur des compétitions de Golf Québec, Éric Couture, soutient que la ville retient de plus en plus l’attention.

«Les joueurs aiment le terrain, dit-il. C’est extrêmement rare que tu puisses jouer sur un terrain avec six par 3, six par 4 et six par 5 [pour jouer la normale]. Cela donne plusieurs opportunités aux joueurs pour se signaler. Ça permet de créer un engouement, puisque ça peut changer rapidement en une ronde.»

Le terrain, la bourse de 25 000 $ au gagnant et la qualité de l’organisation sont des éléments qui permettent de retenir l’attention, selon Éric Couture.

«Le mot se passe dans la communauté de joueurs professionnels, mentionne-t-il. C’est ce qui aide à attirer les joueurs de qualité. La Coupe Canada est à leur calendrier. L’événement est reconnu et prestigieux.»