Hausse du nombre de signalements à la DPJ

Dans la dernière année, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a enregistré une hausse de 12,5% des signalements à l’échelle de la province par rapport à 2020.

Malgré cette augmentation, le nombre de cas retenus a diminué de 2,3% pour la même période. C’est l’un des constats faits par la DPJ, qui dévoilait mardi matin son bilan annuel pour 2021. Le tiers des signalements provenait d’employés d’organismes publics.

«C’est une hausse qui est préoccupante, mais en soi, ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que comme population, collectivement, on est en train de tous se préoccuper de nos enfants», a expliqué Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse, CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

À l’échelle du Québec, ce sont 132 632 signalements qui ont été enregistrés, dont 43 688 qui ont été retenus. Le taux de rétention des signalements est pour sa part à 33%.

Pour Montréal, 17 612 signalements ont été effectués, dont 6607 qui ont été retenus. La majorité de ceux-ci concernait des «Mauvais traitements psychologiques», ou de la violence physique.

Mme Gallo indique que sa direction souhaite œuvrer davantage en prévention, et que des initiatives sont mises en place à cet effet.

«[L’appel à la DPJ], ça doit toujours être le dernier recours. Pour que ça le demeure, il faut renforcer les services qui sont offerts dans la communauté», a-t-elle expliqué.

La pénurie de personnelles, visibles dans de nombreux secteurs au Québec, frappe aussi la DPJ à Montréal. Au CIUSSS Centre-Sud, 19 postes restent à combler. «On fait tout, et on travaille avec le syndicat pour devenir attirant et recruter des intervenants», a soutenu Mme Gallo, indiquant que le travail se fait au «quotidien».

La situation fait néanmoins en sorte que la file d’attente s’allonge. Présentement, 463 enfants sont en attente au CIUSSS du Centre-Sud.

«On souhaite qu’aucun enfant ne soit en attente. On sait que quand la population nous appelle, c’est parce qu’ils sont préoccupés pour les enfants et ils croient qu’il y a une détresse», a souligné Mme Gallo.