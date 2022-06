Il faut fournir des efforts pour réussir à l’école

La réussite du plus grand nombre possible d’élèves à l’école est un objectif partagé par tous. Malheureusement, de plus en plus de jeunes, notamment les garçons, semblent éprouver plus de difficultés à y arriver.

Conséquemment, tous les intervenants œuvrant dans les écoles, les parents, la population et le MEES proposent diverses solutions pour corriger la situation : rendre les apprentissages plus actifs, pédagogie par projets, prévoir plus d’activités physiques, augmenter l’embauche de personnel enseignant masculin, ou autres.

Or, les mots « efforts, travail, concentration, résilience » sont absents des discours entendus ou lus dans les différents médias. Apprendre, faut-il le rappeler, est un acte volontaire et conscient. Pour réussir, il faut fournir des efforts, il faut travailler. Alors, comment convaincre les élèves, notamment les garçons, à faire ce qu’il faut pour réussir?

Famille

À mon avis, tout devrait commencer dans le milieu familial. Pourquoi ne pas responsabiliser les enfants dans la participation des tâches ménagères, comme l’aide au déneigement, le lavage de la vaisselle, ou autres? De plus, accorder une grande importance à l’éducation et à la lecture serait un bon début pour les jeunes dans les familles. Il y a tellement de beaux livres destinés à un jeune public.

À l’école, j’estime qu’il serait préférable de souligner davantage les efforts des élèves, au lieu de s’en remettre uniquement aux résultats scolaires.

En outre, il faudrait enseigner diverses stratégies d’apprentissage aux élèves, comme la gestion du temps d’étude, l’écoute en classe, la concentration et la mémorisation. Selon moi, il est primordial de responsabiliser davantage les élèves par rapport à leurs apprentissages.

Par ailleurs, il serait préférable d’arrêter de faire croire aux élèves qu’ils sont à l’école uniquement pour réussir des examens. Les élèves pensent souvent que l’école a deux buts, soit leur évaluation et leur apprentissage. Or, les élèves qui pensent que leurs professeurs sont plus préoccupés à évaluer leurs performances, au lieu de veiller à leurs progrès, seront moins motivés et plus craintifs à s’investir dans leurs apprentissages.

En revanche, les élèves persuadés que l’école est d’abord un lieu d’apprentissage n’hésiteront pas à fournir des efforts, ne craindront pas de se tromper et voudront développer leurs compétences. Sur le plan de la motivation scolaire, plus les élèves pensent que les buts de l’école correspondent à des objectifs d’apprentissage, plus les chances qu’ils s’engagent, qu’ils participent et qu’ils persistent à fournir des efforts sont élevées.

Inspiration

Également, il serait bon d’inviter des personnalités provenant de différents milieux, comme le sport, la musique, le théâtre, la science, la littérature, afin qu’elles racontent aux jeunes leur parcours. De même, les jeunes devraient lire des histoires inspirantes de différents personnages historiques qui nous ont légué un patrimoine de savoirs encore utiles de nos jours.

Nous devons convaincre les jeunes d’apprendre ce qu’ils ne désirent pas et ne connaissent pas ; il faut les amener à se poser des questions qu’ils ne se posent pas ; il est de notre devoir de les pousser à se fixer et à atteindre de nouveaux objectifs personnels.

Chantal Poirier / JdeM

Robert Durocher

Enseignant retraité de science au secondaire, auteur du livre Enseigner avec passion (Éditions Crescendo) et directeur du collectif Portraits de femmes et d’hommes remarquables (Éditions JFD)

Saint-Jérôme