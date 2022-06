Indicateurs de progrès: tendance favorable pour le Québec

La société québécoise a évolué de manière positive sur tous les plans depuis les dernières années, selon les indicateurs de progrès dévoilés par l’Institut de la statistique du Québec, lundi.

Les 15 indicateurs retenus par l’organisme permettent de mesurer le progrès en complément du produit intérieur brut (PIB), en tenant compte des inégalités et de la soutenabilité de l’activité humaine.

Selon cette étude, pour la période de 2003 à 2019, le revenu médian ajusté après impôt est de 46 171 $ au Québec, en deçà de ce qui est enregistré dans le reste du Canada, soit 51 500 $.

Le taux d’emploi de la population de 25 à 64 ans a beaucoup progressé depuis 2006 pour se stabiliser à 78,3 %, plus que la moyenne du reste du Canada, 76,9 %.

La tendance est favorable pour le taux de pauvreté selon la Mesure du panier de consommation (MPC) avec 8,7 % pour le Québec, contre 10,5 % pour le reste du Canada, en 2019.

En dépit de la flambée de violence armée, notamment à Montréal, la tendance se décline à long terme à la baisse avec 51,61 % en 2020, beaucoup mieux que le reste du Canada avec 79,48 %.

Seul bémol, l’indicateur de santé mentale affiche une tendance défavorable depuis 2015, alors que la proportion de la population de 12 ans et plus percevant sa santé mentale comme très bonne ou excellente passe de 75,3 % à 72,1 % entre 2015 et 2019.

Outre la perception de la santé mentale, les changements climatiques risquent de contrarier ces tendances favorables au progrès au Québec où des anomalies de températures sont en hausse de 3,1 degrés par rapport à la température normale au siècle dernier.

«Les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec ont fluctué, mais n'ont pas diminué entre 2009 et 2019, contrairement à ce qui était attendu pour contenir les changements climatiques», a observé l’ISQ.