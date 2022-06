Inflation: inquiétude grandissante pour la prochaine génération

Augmentation du coût de l’épicerie, du gaz, des prix des logements: derrière les chiffres de l’inflation se cachent des milliers d'histoires de familles québécoises qui peinent à joindre les deux bouts et s'inquiète pour le futur.

«L’inflation m’inquiète pour l’avenir de mes enfants. Mon fils amasse de l’argent depuis plus de trois ans avec sa blonde pour s’acheter une maison et leur montant accumulé n’est pas encore assez avec la flambée du prix des maisons, malgré le fait qu’ils font super attention à leur argent», a déploré Sylvie Thibert, mère monoparentale de deux enfants qui vit concrètement les conséquences de l’inflation, à QUB radio mardi.

Couper les petits luxes

Elle-même a changé certaines de ses habitudes de vie afin d'économiser ici et là.

«Costco est devenu mon meilleur ami», a-t-elle lancé en expliquant qu’elle coupe dans certains «petits luxes» de sa vie comme une simple sortie dans un service de restauration rapide avec ses enfants.

«Mon luxe était d’aller au restaurant, mais c’est rendu que ça coûte 60 $ pour quatre pour seulement manger au Mc Donald. Le salaire qui me reste quand j’ai payé toutes les choses de base comme l’électricité et bien, tout passe dans la nourriture», a-t-elle affirmé à l’animateur Philippe-Vincent Foisy.

Et elle n'est pas la seule à faire des sacrifices.

«Le plus gros impact se ressent dans mon deuxième emploi. Je donne des cours de Zumba et dans la dernière année, je suis passée de trois cours à un cours», a-t-elle soutenu.

Son deuxième emploi qui venait autrefois bonifier ses revenus est devenu essentiel pour payer son épicerie.

Le plus récent sondage de la Société Financière Manuvie démontre que «près d’un propriétaire canadien sur cinq juge qu’il n’a plus les moyens de payer pour son logement en raison de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt».