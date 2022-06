La bombe de Simon Jolin-Barrette

Ce week-end, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a accordé une entrevue à mon confrère Patrick Bellerose qui n’était pas piquée des vers.

Je dirais même que le ministre a lâché une bombe.

ÇA VA DÉROGER !

Voici un extrait du texte de Patrick Bellerose :

« Pour le ministre de la Justice, les lois du Québec devraient être évaluées en fonction de la Charte québécoise des droits et libertés, plutôt que de celle imposée par Ottawa lors du rapatriement de la Constitution en 1982. »

« La Charte canadienne des droits et libertés n’a pas été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec. Donc, il y a un déficit de légitimité... » souligne-t-il.

Le ministre souhaite une « conversation collective » sur la façon d’évaluer les lois du Québec. « Moi, je crois qu’on devrait se gouverner en fonction de la Charte québécoise »,

martèle-t-il.

Vous avez bien lu : Simon Jolin-Barrette voudrait que toutes les lois adoptées par l’Assemblée nationale soient assujetties à la Charte des droits et libertés du Québec, et non à la Charte des droits et libertés du Canada, qui pousse trop loin la notion de droits individuels et ne tient pas assez compte des droits collectifs de la nation québécoise.

En d’autres mots : certaines personnes capotent parce qu’on a appliqué la « controversée » clause dérogatoire aux lois 21 et 96 ?

Ces gens sont mieux d’attacher leur capine avec de la broche, car ils n’ont rien vu !

On va déroger, les amis !

On va faire comme si la Charte canadienne des droits n’existait même pas !

De toute façon, pourquoi on la reconnaîtrait ? Elle nous a été imposée de force ! On n’a même pas signé la Constitution !

LE CHOC DES TITANS

Fini, le tataouinage !

Le Québec prend maintenant le Canada de front !

« Votre Charte des droits et libertés, vous pouvez vous la foutre là où je pense, car pour nous, elle n’a aucune valeur... »

Les anglos vont capoter solide ! Je suis sûr que certains vont aller jusqu’à dire que François Legault et Simon Jolin-Barrette devraient être traduits en justice pour haute trahison.

Après tout, ce sont des Canadiens ! Qui brandissent leur passeport du Canada quand ils sont à l’étranger !

Comment peuvent-ils tenir de tels propos à l’égard de la charte des droits de Trudeau père, qui est considérée par de nombreux Canadiens comme un document sacré ?

Le texte fondateur du Canada moderne ?

QUESTION À M. LEGAULT

Cela dit, la sortie explosive de Simon Jolin-Barrette m’amène à poser une question toute simple à François Legault...

Comme tous les autres PM du Québec avant vous, vous ne reconnaissez pas la Constitution canadienne.

Et vous voulez protéger le Québec de la Charte canadienne des droits et libertés, qui oblige nos lois à respecter des valeurs qui ne sont pas les nôtres.

Or, Monsieur le Premier Ministre, la Constitution et la Charte canadienne, c’est l’ADN du Canada !

Ses fondements mêmes !

Sa structure moléculaire !

Comment pouvez-vous du même souffle affirmer que les fondements du Canada représentent une menace existentielle pour le Québec... et dire que vous voulez que le Québec reste dans le Canada ?

Expliquez-nous, car nous avons de la difficulté à vous suivre...