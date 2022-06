La nouvelle voix de Buzz

Xavier Dolan avait six ans quand il est allé voir le premier volet de la saga Histoire de jouets au cinéma avec sa famille, en 1995. C’est donc avec un mélange de plaisir et d’émerveillement qu’il a replongé dans cet univers en prêtant sa voix au personnage de Buzz Lightyear dans la version française du film consacré au célèbre astronaute.

« J’ai grandi avec ces films-là, a confié Xavier Dolan dans un entretien téléphonique accordé au Journal mardi. Je les ai découverts en salle, avec ma famille et mes amis. J’étais un enfant quand les deux premiers ont pris l’affiche et un adulte lors de la sortie du troisième. J’étais évidemment surexcité à l’idée de pouvoir faire partie du nouveau film. »

Personnage queer

Lightyear relate les exploits de jeunesse de Buzz Lightyear, le valeureux patrouilleur de l’espace qui a inspiré la figurine préférée du petit Andy dans les films de la franchise Histoire de jouets. En visionnant le long métrage pour se préparer pour ses séances de doublage, Xavier Dolan dit avoir été « heureux et ému » de découvrir le personnage de la collègue féminine de Buzz, une femme lesbienne noire qui épouse une autre femme et qui élève un garçon avec elle. Une scène de baiser montrant le couple homosexuel a d’ailleurs valu au film d’être banni dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Asie.

« J’ai trouvé ça très fort et très précieux que Disney-Pixar mette de l’avant un personnage comme celui-là, souligne l’acteur et cinéaste.

« J’ai toujours adoré les films de Pixar, mais quand j’étais enfant, je me suis toujours cherché en vain dans ces histoires-là qui étaient trop commerciales pour intégrer des notions plus évoluées et plus modernes de personnages « queer ». De voir ce genre de personnage évoluer aujourd’hui dans un film à grand déploiement, ça me donne de l’espoir pour les petites filles et les petits gars qui vont peut-être pouvoir plus comprendre à un âge normal qu’il y a toutes sortes de scénarios possibles d’un point de vue identitaire et qu’on peut être qui on veut comme on veut. »

Enfant du doublage

Xavier Dolan travaille dans le milieu du doublage depuis déjà 25 ans. Il a doublé plus de 200 films et séries télé et il prête régulièrement sa voix à plusieurs acteurs connus, dont Timothée Chalamet, Nicholas Hoult, Harris Dickinson, Eddie Redmayne et Aaron Taylor-Johnson.

« Ce qui est amusant, c’est que ça m’arrive régulièrement de rencontrer certains de ces acteurs que je double, relate-t-il en riant. Ils savent que je les double et on en parle ensemble. C’est très drôle. »

En tant que réalisateur, Xavier Dolan complète présentement le montage de sa première série télé, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, attendue sur Club illico l’automne prochain.