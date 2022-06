La permanence du PCC a du pain sur la planche

Plus de 600 000 membres pour le Parti conservateur du Canada. Oui, 600 000 membres.

Ça fait beaucoup de monde à la messe!

En 2017 et 2020, les conservateurs comptaient entre 260 000 et 270 000 membres. Avec environ 600 000 membres, le PCC va ainsi inscrire un nouveau record au pays, avec le plus grand nombre de fidèles pour une formation politique.

C’est une bonne nouvelle pour l’ancien parti de Stephen Harper, mais c’est également tout un défi pour les responsables de la course.

Le parti ne peut pas se permettre de commettre de faux pas. Il doit envoyer tous les bulletins par la poste d’ici la fin du mois de juillet.

Ce sera un défi de taille!

Le débat sur le débat

Pendant que les dirigeants du PCC comptabilisent les membres, la majorité des candidats à la chefferie pensent que ce serait une bonne idée d’organiser un troisième débat.

Bien entendu, le meneur de la course, Pierre Poilievre, n’est pas celui qui pousse cette idée. Quand tu es devant tes adversaires, tu ne cherches pas des opportunités pour trébucher.

A contrario, les candidats qui demandent un autre débat sentent qu’ils ont besoin d’une autre joute oratoire pour se faire valoir.

Le problème, avec un débat en juillet, c’est qu’il risque d’attirer très peu l’attention, tandis qu’un débat en août arrivera au moment où un bon grand nombre de membres auront déjà voté.

Une seule priorité

Au-delà du débat sur le troisième débat, les organisateurs de la course doivent avoir une seule priorité d’ici la fin de la course: envoyer les bulletins à temps et les compter avant l’annonce du gagnant, le 10 septembre.

Normalement, un parti politique n’est pas content d’être rendu à une troisième course à la chefferie en quelques années. Mais, dans ce cas-ci, les organisateurs de la course doivent être contents d’avoir de l’expérience.