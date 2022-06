Le supposé massacre des arbres

Tout en évitant soigneusement de remettre les choses en perspective, des opposants au projet de tramway s’emploient à dénoncer la « coupe massive d’arbres et de boisés » que causerait la construction du tramway.

Il est évidemment impossible, malheureusement, de construire un projet de l’envergure d’un tramway sans couper d’arbres.

Un tel projet doit, pour être attractif et répondre aux besoins, circuler dans les secteurs achalandés afin de rejoindre la plus grande clientèle possible.

Par définition, il se trouvera des arbres sur son chemin. Bien entendu, il faut éviter d’en abattre autant que possible. Il importe aussi de songer à des solutions de remplacement, lorsqu’il est impossible d’éviter la coupe.

Or, les opposants « oublient » de préciser que c’est ce à quoi s’emploie la Ville dans la planification du projet.

Prenons l’exemple de l’Université Laval, un incontournable du tracé. Un total de 330 arbres seront abattus, mais 1200 arbres seront replantés.

Plusieurs bénéfices

Quand on y pense une seconde, de nombreux arbres sont coupés tous les jours pour construire des tours de condos, des maisons, des commerces ou des restaurants.

Au coin de chez moi, on a rasé un boisé entier, il y a quelques années, pour construire un restaurant rapide.

Et savez-vous quoi ? On n’a replanté aucun arbre, et personne n’a levé le petit doigt pour protester.

Et savez-vous quoi encore ? Ces constructions ne permettront jamais de réduire les émissions de gaz à effet de serre comme le tramway.

Elles ne permettront pas non plus, comme le tramway, d’améliorer la mobilité durable au bénéfice de l’environnement.

Désinformation

Il faut voir le portrait d’ensemble. Dans le cas du tramway, chaque arbre abattu sera remplacé par 20 nouveaux. Bien sûr, ces arbres ne seront pas aussi majestueux à la plantation.

Mais comparez les arbres plantés sur la promenade Samuel-de-Champlain en 2008 avec leur apparence aujourd’hui, et la différence est frappante !

Comme je l’écrivais au lendemain de la publication d’un sondage sur les appuis au tramway, le nerf de la guerre réside dans le combat contre la désinformation.

Il y a une énorme différence entre exprimer son opinion et véhiculer des faussetés pour amener des gens à adhérer à son point de vue. J’y reviendrai.