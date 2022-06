Liz Cheney: la solitude du courage

Les hommes et les femmes politiques reçoivent infiniment plus de critiques que de louanges.

Une partie des reproches peut bien sûr être fondée.

La majeure partie découle ordinairement d’une grave méconnaissance du travail réel des élus.

Évidemment, cela n’aide en rien quand une députée amère et frustrée, comme Claire Samson, quitte en traitant de « plantes vertes » ses collègues.

Isolée

Croyez-moi si je vous dis que l’immense majorité des élus travaillent fort, au point de souvent mettre à risque leur santé et leur couple.

Croyez-moi aussi si je vous dis qu’à la place de ces élus si faciles à critiquer, vous auriez, neuf fois sur dix, les mêmes réactions et prendriez les mêmes décisions.

Voilà pourquoi quand un élu, peu importe l’endroit, a un comportement exemplaire de courage et de droiture, il faut, me semble-t-il, le souligner.

La commission d’enquête du Congrès américain sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a commencé à détailler sa preuve.

Elle cherchera à montrer que Donald Trump a tout fait pour invalider et renverser le résultat du scrutin.

Il a allumé la mèche, a encouragé des matamores armés et infiniment plus organisés qu’on le croyait, a attendu que leur échec soit clair avant de leur demander de se retirer du Capitole envahi, et a tout tenté pour faire dérailler la certification des résultats dans les États clés.

L’expression « tentative de coup d’État » n’est pas trop forte.

Tout aussi grave, en accréditant l’idée farfelue et sans le moindre fondement que l’élection fut volée, Trump et ses proches minent toute la légitimité du système politique américain.

La commission d’enquête est coprésidée par une élue républicaine, Liz Cheney, totalement isolée dans un parti devenu une secte d’adorateurs de Donald Trump, essentiellement parce que les élus républicains craignent que l’ex-président lance sa meute à leurs trousses et compromette leur réélection.

Trump et son entourage sont déterminés à avoir la peau de Mme Cheney, qui projette d’être candidate à sa propre réélection, et soutiennent ouvertement celle qui lui dispute l’investiture républicaine pour son siège du Wyoming.

« Ce soir, je dis ceci à mes collègues républicains qui défendent l’indéfendable : le jour viendra où Donald Trump partira, mais votre déshonneur subsistera », a dit Mme Cheney.

« Dans notre pays, nous ne prêtons pas serment à un individu ni à un parti politique, mais à la défense de la Constitution américaine. »

Et tant pis si défendre son honneur et son serment met en danger sa carrière politique.

Le plus triste est que des tas de républicains pensent comme elle, mais n’osent pas le dire.

Honneur

Il s’en trouvera pour reprocher à Mme Cheney d’être républicaine, conservatrice, et même tout bêtement d’être la fille du sombre Dick Cheney.

Il me semble cependant que les considérations idéologiques et partisanes ne tiennent plus quand des questions fondamentales de principe sont en cause.

Mme Cheney, quoi que l’on puisse penser de ses vues sur d’autres sujets, fait preuve d’un courage et d’une droiture qui font honneur à la fonction élective.