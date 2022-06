Message aux hommes qui urinent à côté du bol

Quel salaud que l’époux de celle qui vous écrit ce matin parce qu’il urine à côté du bol des toilettes ! Il est où son problème pour refuser de s’asseoir pour uriner et ainsi mieux viser ? S’il n’est pas capable d’un minimum de savoir-vivre quand il va aux toilettes, il devrait au moins nettoyer son dégât ensuite. À bon entendeur, salut !

Gilles

Votre commentaire est on ne peut plus pertinent. J’y ajouterais celui d’une autre lectrice qui suggère à l’épouse d’apposer un collant, tel un portrait de mouche, dans la cuvette, pour attirer l’œil du monsieur afin qu’il vise plus juste.