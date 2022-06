Passeports: Ottawa n’a pas vu venir la «crise» des passeports

Ottawa a admis lundi avoir été pris de court par l’avalanche de demandes de passeports à la veille des vacances estivales, tandis que la pagaille persiste devant les centres de service.

«Comme c'est le cas dans bien des pays, l'ampleur et le caractère soudain de cette hausse ont créé des délais pour les Canadiens qui souhaitent obtenir les services de passeport auxquels ils ont droit», a déclaré la ministre des Enfants, de la Famille et du Développement social, Karina Gould.

La ministre fédérale indique qu’Ottawa examine plusieurs mesures pour permettre de délivrer les passeports plus rapidement, alors que les employés des Centres de Service Canada font des heures supplémentaires et travaillent les fins de semaine.

«Nous examinons et mettons en œuvre toutes les options possibles pour accélérer la réception et le traitement des demandes afin d'aider les Canadiens à obtenir leur passeport en temps opportun, et ce, sans compromettre l'intégrité du service», a mentionné Mme Gould.

De plus, Service Canada a embauché environ 600 nouveaux employés, alors que 600 autres sont sur le point de l’être, se félicite la ministre Gould, précisant que d’autres centres de traitement de dossiers ont été ajoutés à travers le pays.

«Nous savons qu'en dépit de ces efforts, les délais de traitement pour les passeports demeurent longs à l'heure actuelle», a nuancé Mme Gould, ajoutant que son administration cherche la meilleure façon de solutionner le problème.

Malgré la hausse du volume, Ottawa soutient que 72 % des Canadiens qui font une demande reçoivent leur passeport dans les 40 jours ouvrables; et 96 % des Canadiens qui font leur demande en personne dans un bureau spécialisé reçoivent leur passeport en 10 jours.