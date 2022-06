Plus grand portefeuille de marques pour Groupe Grandio

Le Groupe Restos Plaisirs, propriétaire des succursales Le Cochon dingue à Québec, compte accélérer son développement dans la région de Montréal grâce au partenariat qu’il a conclu avec le Groupe Grandio.

Le Groupe Sportscene, propriétaire de La Cage, est devenu mardi le Groupe Grandio qui réunira plusieurs partenaires du milieu de la restauration au Québec comme le Groupe Restos Plaisirs, Stéphane Riopel (Chez Lionel et IRU Izakaya) et Rémy Couture de Crémy Pâtisserie.

La nouvelle entité comptera plus de 3800 employés dans plus de 55 succursales sous différentes bannières. La clôture des différentes transactions est prévue d’ici la fin juillet 2022.

Pour Pierre Moreau, président-directeur général de Restos Plaisirs, il s’agit d’un regroupement de restaurateurs qui ont choisi d'unir leurs forces. Selon le modèle qui a été établi, chaque restaurant garde son ADN, mais les services corporatifs seront regroupés, ce qui permettra un partage des meilleurs pratiques opérationnelles.

«Chez Restos Plaisirs, on garde notre indépendance. Notre équipe de direction reste en place. Ça ne change rien pour nos employés, mais on va profiter d’une synergie et de leviers pour accélérer le développement de toutes nos marques. Mes associés et moi, on devient des actionnaires du Groupe Grandio», a ajouté M. Moreau.

Plus de détails à venir...