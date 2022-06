Surdose d’opioïde: des élèves du secondaire apprendront comment intervenir

Quelque 25 000 élèves du secondaire au Québec auront accès à une nouvelle formation leur permettant d’administrer de la naloxone en cas de surdose d’opioïde.

Cette nouvelle formation offerte par la Fondation ACT des soins avancés en urgence coronarienne sera ajoutée à même le programme de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de défibrillation externe automatisée (DEA) déjà offert dans les écoles secondaires.

«L’amélioration du programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT avec une formation de sensibilisation et d’interventions liées aux opioïdes, est la prochaine étape pour offrir aux jeunes le pouvoir d’intervenir lors de situations d’urgences vitales. Ce nouveau programme permettra aux enseignants d’enseigner à des centaines de milliers d’élèves comment intervenir lors d’une urgence liée aux opioïdes», a mentionné la directrice générale de la Fondation ACT, Sandra Clarke.

Ainsi, dans près de 140 écoles du Québec, les élèves de troisième secondaire pourront apprendre comment reconnaitre une surdose d’opioïde, ainsi que l’intervention recommandée, soit l’administration de la naloxone nasale.

Plus de 400 enseignants de la belle province sont déjà aptes à offrir cette formation à leurs élèves sur une base volontaire, et ce gratuitement. Selon la Fondation ACT, près de 25 000 élèves pourraient recevoir la formation dans la prochaine année.

«[Cette nouvelle formation] permet aux enseignants de compléter les outils de sauvetage offerts aux élèves en ajoutant la formation d’interventions suite aux surdoses d’opioïdes. Savoir reconnaitre une surdose présumée d’opioïdes, et savoir comment intervenir à cet effet, peuvent aider à sauver des vies», a ainsi déclaré le Dr Michael Austin, directeur médical national d’ACT.

La crise des opioïdes, majoritairement alimentée par la consommation, volontaire ou non, de fentanyl, a causé près de 27 000 décès au Canada entre janvier 2016 et septembre 2021, selon les plus récentes données compilées par l’Agence de la santé publique du Canada.