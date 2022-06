Transition énergétique: aide financière de 40 M$ pour une usine de Certain Teed

Québec et Ottawa ont annoncé une aide financière de 40 millions $ à Certain Teed pour son projet de carboneutralité et d’efficacité énergétique de l’usine de Sainte-Catherine, en Montérégie.

Le coût total du projet s’élève à 91 millions $, dont 40 millions $ proviennent du programme ÉcoPerformance pour favoriser l'implantation de grands projets industriels visant la carboneutralité.

De cette somme, 26,1 millions $ sont alloués par le ministère provincial de l’Énergie et des Ressources naturelles, alors qu’Environnement et Changement climatique Canada complète l’investissement avec 13,9 millions $.

L’électrification de la ligne de production de l’usine permettra d’améliorer la performance énergétique en évitant la consommation d’environ 24 000 000 m3 de gaz naturel, ce qui équivaut à une réduction annuelle de 44 000 tonnes d’équivalent CO2.

«Par l'objectif de carboneutralité visé pour cette usine, l'importance des émissions de CO2 qui seront ainsi évitées et l'imposant montant de l'aide financière accordée, cette annonce est une autre démonstration tangible de notre engagement gouvernemental à soutenir activement la transition énergétique du Québec», a indiqué le ministre Jonatan Julien.

«Les organisations partout au Canada, tout comme CertainTeed, répondent à la crise climatique en trouvant des façons de gérer les risques posés à notre santé, notre économie, notre sécurité et notre biodiversité.

«Notre gouvernement continue de soutenir les acteurs de l'action climatique à l'échelle du pays - et nous allons continuer à le faire grâce à un nouvel engagement de 2,2 milliards de dollars, une partie importante du Plan canadien de réduction des émissions pour 2030 », a ajouté le ministre fédéral Steven Guilbeault.