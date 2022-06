Un autre prix pour la série «Six degrés» de Simon Boulerice

La série «Six degrés» de Simon Boulerice vient d’ajouter un prix à sa collection, en remportant au Festival international des médias de Banff le Rockie Award, dans la catégorie Live Action: Youth (11-17).

L’œuvre pleine d’humanité et d'ouverture sur les différences de l'autre met notamment en vedette Noah Parker, Léanne Désilets, Alexandre Goyette, Évelyne Laferrière, Joëlle Paré-Beaulieu, Anthony Therrien, Amaryllis Tremblay et Catherine Trudeau. On y suit Léon (Parker), un ado malvoyant dont l’acuité visuelle se limite à six degrés.

Aux 36es prix Gémeaux, l'an dernier, Noah Parker («Les bracelets rouges», «Le campus», «La faille») a été salué par ses pairs en recevant le prix du meilleur premier rôle masculin jeunesse, et Amaryllis Tremblay a obtenu le même honneur du côté féminin.

La série, première fiction télé de Simon Boulerice, avait de plus obtenu deux Prix d’excellence 2022 à la fin mai au gala de l’Alliance Média Jeunesse, soit les distinctions «Engagement, ouverture au monde et respect» ainsi que le Prix Coup de cœur des ados (13 ans +). Elle a par ailleurs été finaliste pour le prix «Diversify TV Excellence Award for Representation of Disability – Scripted» au MIPCOM 2021, à Cannes. Son rayonnement à l’international l’a aussi menée à être nommée au Festival de la fiction de La Rochelle 2021 pour le titre de meilleure série francophone étrangère.

Hervé Baillargeon – qui réalise cet été «Les Perles», nouvelle série de Club illico – pilote le plateau de «Six degrés». L’œuvre est produite par Encore Télévision.

La deuxième saison est actuellement diffusée chaque jeudi, à 19 h 30, sur ICI Télé. Les deux premières saisons, qui totalisent 13 demi-heures, peuvent être visionnées sur ICI TOU.TV.

Simon Boulerice ne semble pas beaucoup dormir. L'auteur, scénariste et comédien a eu le temps d’écrire deux autres projets télé, soit «Géolocaliser l’amour», une websérie disponible sur TOU.TV ainsi que «Chouchou», production actuellement en tournage et destinée à Noovo.