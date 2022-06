Un Canadien au cœur des succès des Warriors

Les Warriors de Golden State auront jeudi l’occasion de décrocher jeudi un quatrième titre de la NBA en huit saisons, et cela ne se résume pas qu'à Stephen Curry, comme le match de lundi contre les Celtics de Boston l’a montré.

Pour une rare fois, Curry n’a pas été convaincant sur le parquet, étant limité à 16 points et ratant ses neuf tirs provenant de l’extérieur de l’arc. Normalement, une contre-performance du joueur vedette aurait signifié une défaite, mais, grâce aux prouesses du Canadien Andrew Wiggins, la formation californienne a triomphé 104 à 94 pour prendre les devants 3 à 2 dans la finale.

L’ancien des Timberwolves du Minnesota a totalisé 26 points, 13 rebonds, deux mentions d’assistance et autant de vols du ballon, continuant sur sa lancée depuis la quatrième rencontre, durant laquelle il avait réalisé un autre double-double en vertu de 17 points et de 16 ballons captés dans les airs.

Certes, les Warriors ne regrettent pas d'avoir acquis Wiggins en février 2020, et leurs joueurs sont reconnaissants de cette arrivée précieuse. Selon Draymond Green, l’Ontarien de 27 ans prouve qu’il est un champion. Lorsque la pression est à son comble, il répond présent.

«Depuis deux ans et demi, il construit cette confiance que nous avons envers lui. Beaucoup de gens ont dit, au moment de l’échange, qu’il s’agissait d’un autre déplacement de pièces. Nous avons analysé la transaction dès le début et on croyait que c’était un gars pouvant bien cadrer dans un groupe en santé, a affirmé Green au site NBA.com après la partie de lundi. Il a été partant au match des étoiles pour une bonne raison: il a été très bon en défense, a récolté des points avec le ballon et a persévéré.»

«Plus le défi qu'on lui lançait était gros, plus forte était sa réponse, a ajouté le vétéran. Quand l’enjeu est important, vous souhaitez compter sur un gars comme lui. Il se présente et joue son meilleur basketball. C’est ce qu’il a fait dernièrement.»

Une nuisance sans fin pour l’ennemi

Si les Celtics espèrent revenir de l’arrière et gagner la finale, ils devront trouver une solution à l’énigme Wiggins, qui domine tous les joueurs participant au tour ultime avec une moyenne de 9,4 rebonds par rencontre. Sa présence physique et les revirements qu'il provoque sont en train de tuer à petit feu les espoirs de l’équipe du Massachusetts.

«Je crois que, tout au long des séries, il a été très bon pour saisir les rebonds, a observé l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr. Il est conscient qu’il se retrouve dans ce club et de ses besoins. Il y a des vétérans qui l’aident à comprendre ce qu’il nous faut et nous utilisons ses qualités athlétiques de plusieurs façons.»

«Nous savions que ses habiletés physiques étaient nécessaires, tout comme sa défense et son agilité, a-t-il enchaîné. Nous n’avions pas idée qu’il allait offrir une telle contribution, mais cela est un rappel pour chaque joueur de la NBA, que les circonstances font foi de tout. Vous devez trouver le bon endroit, les bons coéquipiers, ce genre de trucs. “Wiggs” a très bien cadré.»