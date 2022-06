Viol collectif: les dirigeants de Hockey Canada devront s’expliquer

Les dirigeants de Hockey Canada seront contraints de s’expliquer devant le Comité permanent du patrimoine canadien, à la Chambre des communes, au sujet du règlement hors-cour relatif à une poursuite intentée par une femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par huit joueurs d’Équipe Canada junior en 2018.

• À lire aussi: Des fonds publics utilisés pour camoufler un viol collectif?

Selon le réseau TSN, les audiences se dérouleront le 20 juin prochain et seront diffusées sur le web. Le chef de la direction, Scott Smith, le chef de la direction sortant, Tom Renney, l’ancien vice-président des assurances et de la gestion des risques, Glen McCurdie, et le président de la Fondation Hockey Canada, David Andrews, seront appelés à témoigner.

Il semble également que la ministre fédérale du Sport, Pascale St-Onge, sera également de la partie.

Au début du mois de juin, la députée de Brome-Missisquoi s’était dite «choquée» et «en colère» après avoir appris qu’Hockey Canada aurait versé 3,5 millions $ à la jeune femme qui poursuivait la fédération.

La dame alléguait avoir été victime d’un viol collectif dans le cadre d’un gala pour souligner la victoire de l’unifolié au Championnat du monde de hockey junior en 2018. Les démarches judiciaires qu’elle avait amorcées visaient également huit joueurs ainsi que la Ligue canadienne de hockey (LCH).

«L’autre chose que les Canadiens veulent savoir, c’est comment une organisation sportive aussi importante au Canada a fait en sorte que les joueurs impliqués ne sont pas imputables de leurs actions. Il y en a plusieurs parmi eux qui sont aujourd’hui dans la Ligue nationale de hockey [LNH]», avait notamment fait valoir Mme St-Onge.