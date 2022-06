DESQUILBET (née ALLARD)

Françoise



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Françoise Desquilbet (née Allard), jeudi le 9 juin 2022.Elle était l'épouse de feu Francis Desquilbet et la mère de Johanne (Sam), Lyne et Lydie (Gino). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Mathieu (Frédérique), Sakina (Alex), Kalvin, Hakim et Giuliano, ses arrière-petits-enfants Océanne et Loïck, ses soeurs Marie-Anne et Irene, son frère Paul (Diane) ainsi que ses nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances à compter de 13h samedi le 18 juin 2022 au :22025 ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QUÉBEC H9X 0B2514-457-4440 www.bvfc.caUn service suivra dans la chapelle du complexe à 15h. Les funérailles seront célébrées lundi le 20 juin à 13h en l'église Saint-Thomas-d'Aquin à Hudson.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.