LEFRANÇOIS, Lauréat



De Boucherville, le 11 juin 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Lauréat Lefrançois, époux de Mme Micheline Champoux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Mario Désilets) et Mélanie, ses petits-enfants Alexandra et Louis-Philippe ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 juin de 13 h à 14 h 30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 |Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 14 h 30 en chapelle du complexe.La famille remercie le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués à M. Lefrançois.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ou à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.