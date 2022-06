PELLETIER, Iréna



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 19 février 2022, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée dame Iréna Pelletier, épouse de feu M. Fernand April, fille de feu M. Joseph P. Pelletier et de feu dame Monique Dionne. Elle demeurait à Notre-Dame-du-Portage.La famille recevra les condoléances au funérarium169, LAFONTAINE, C.P. 934RIVIÈRE-DU-LOUP, QCTél. : 418 862-2668 |Courriel : info@m-a-rioux.qc.cawww : m-a-rioux.qc.cale vendredi 17 juin à compter de 12h30, suivi d'une cérémonie d'adieu à 13h et de là, au cimetière de Notre-Dame-du-Portage.Elle laisse dans le deuil son fils unique Jean-Luc (Louise Dubé); son petit-fils Philippe (Marylou Vallée); son arrière-petit-fils Alexis.Elle laisse pour la pleurer de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces des familles Pelletier, Dionne et April, de même que plusieurs amis et voisins qu'elle aimait tant.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe à votre paroisse, de même que des pensées et des prières pour accompagner son âme vers le repos éternel.