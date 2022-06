DORION, Lina



De Laval, le 4 juin 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Lina Dorion.Elle laisse dans le deuil ses quatre garçons, Daniel (Denise), Alain (Marie-Josée), René et Benoit (Geneviève), ses dix petits-enfants, David, Geneviève, Antoine, Charles, Yannick, Valérie, Thomas, Sarah, Norah et Nicolas, ses nombreux arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Elle sera exposée au418 BOUL. LABELLE, ROSEMÈREwww.salonsfunerairesguay.comle mardi 21 juin de 13h à 16h, de 18h à 21h ainsi que le mercredi 22 juin dès 9h. Un hommage lui sera rendu ce mercredi 22 juin à 11h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs.