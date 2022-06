TORTELLA, Alessandro



À Montréal, le jeudi 9 juin, à l'âge de 91 ans, est décédé Alessandro Tortella, veuf de Maria Trivellizzi; originaire d'Isola del Gran Sasso, Teramo, Italie.Il laisse dans le deuil ses enfants Elsa, Livia et Sergio (Charleine), ses petits-enfants Alex, Max et Maria Rose, ses soeurs Anita et Iole, ses neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 9 juin de 18h à 21h. Les funérailles seront célébrées en l'Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel (7645, rue Le Mans, St-Léonard, Qc) le vendredi 17 juin à 11h. L'inhumation suivra au Cimetière du Mont-Royal (1297, Chemin de la Forêt, Outremont, Qc).